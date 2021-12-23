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Son dakika: Beşiktaş-Göztepe maçında tarihe geçen gol! Cherif Ndiaye'nin golü bu sezon ilk kez...

23.12.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Beşiktaş Haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Göztepe'nin attığı gol tarihe geçti. Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Cherif Ndiaye'nin yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Cherif Ndiaye, bu sezon Süper Lig'de Göztepe'nin attığı ve Beşiktaş'ın yediği en erken golü kaydetti. İşte detaylar..

Son dakika: Beşiktaş-Göztepe maçında tarihe geçen gol! Cherif Ndiaye'nin golü bu sezon ilk kez...

Son dakika: Süper Lig'de 18. haftanın son maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk etti. Sergen Yalçın sonrası takımın başına geçen Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlılar İzmir ekibini de devirerek üst sıralara tırmanmak istiyordu. Maçın henüz başında gelen golle siyah-beyazlılar soğuk duş etkisi yaşadı.

ATILAN GOL İKİ TAKIM İÇİN DE TARİHE GEÇTİ

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Maçın henüz 3. dakikasında Göztepe'nin tehlikeli atağı golle sonuçlandı. Beşiktaş savunmasının hatasını değerlendiren Cherif Ndiaye'nin vuruşu her iki takım için de bu sezon için tarihe geçti. Cherif Ndiaye, bu sezon Süper Lig'de Göztepe'nin attığı ve Beşiktaş'ın yediği en erken golü kaydetti.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Göztepe
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