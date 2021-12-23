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Son dakika: Beşiktaş-Göztepe maçında Vida korkuttu! Kanlar içinde yerde kaldı...

23.12.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Beşiktaş Haberleri: Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Geriye düştüğü maçı çevirmesini bilen Kara Kartal, Önder Karaveli yönetiminde henüz mağlubiyet yüzü görmezken puanını 28'e yükseltti ve 7. sıraya yerleşti. Maçın ikinci yarısında bir pozisyonda rakibiyle kafa kafaya çarpışan Vida futbolseverleri korkuttu. Kanlar içinde yerde kalan Hırvat stopere sağlık ekibi müdahale etti. İşte detaylar...

Son dakika: Beşiktaş-Göztepe maçında Vida korkuttu! Kanlar içinde yerde kaldı...
Domagoj Vida

Domagoj Vida

HIR Hırvatistan
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika: Taraftarı önünde sürprize izin vermeyen Beşiktaş, ligin dibine demir atan Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Önder Karaveli yönetiminde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik aldı. Maçta çok tehlikeli bir sakatlık yaşayan Vida futbolseverleri korkuttu.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Bir hava topunda Dino Arslanagic ile kafa kafaya çarpışan tecrübeli stoperin alnı açıldı. Kanlar içinde yerde kalan Vida'ya ilk müdahale hemen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Kafasına bandaj sarılan yıldız oyuncu daha sonrasında oyuna devam etti.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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