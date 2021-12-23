Son dakika: Beşiktaş-Göztepe maçında Vida korkuttu! Kanlar içinde yerde kaldı...

Son dakika: Taraftarı önünde sürprize izin vermeyen Beşiktaş, ligin dibine demir atan Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Önder Karaveli yönetiminde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik aldı. Maçta çok tehlikeli bir sakatlık yaşayan Vida futbolseverleri korkuttu.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Bir hava topunda Dino Arslanagic ile kafa kafaya çarpışan tecrübeli stoperin alnı açıldı. Kanlar içinde yerde kalan Vida'ya ilk müdahale hemen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Kafasına bandaj sarılan yıldız oyuncu daha sonrasında oyuna devam etti.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

