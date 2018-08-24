Son dakika Beşiktaş haberi | Loris Karius cumartesi günü saat 19:30'da İstanbul'da olacak!

Fabri'yi Premier Lig ekiplerinden Fulham'a 6 milyon Euro karşılığında satan Kara Kartal, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Liverpool file bekçisi Loris Karius transferi konusunda kiralık olarak kırmızı beyazlılarla anlaştı.
Yönetici Umut Güner'in yoğun çalışması neticesinde tamamlanan transfer hafta sonu resmiyet kazanacak.
Kurban Bayramı nedeniyle transferin geciktiği belirtilldi. Karius yarın 19.30'da Manchester üzerinden İstanbul'a doğru yola çıkacak. Yönetici Umut Güner'in bitirdiği transfer Beşiktaş'ta yüzleri güldürdü. Siyah beyazlılar bugün Karius'u karşılamak için alana akın edecek.
(BipSpor)
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