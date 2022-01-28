Son dakika Beşiktaş haberleri: Başakşehir, Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta ara transfer döneminde ilk ayrılık resmen açıklandı. Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen Salih Uçan, forma şansı bulamadığı için Başakşehir'e kiralandı.

BAŞAKŞEHİR AÇIKLADI

"Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.Salih Uçan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI

"Profesyonel futbolcularımızdan Salih Uçan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar M. Başakşehir'e geçici transfer olmuştur.

Salih Uçan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

2014 YILINDA BİRLİKTE OYNADILAR

Fenerbahçe'de 2014 yılında futbolculuk yaptığı dönemde Salih Uçan ile birlikte oynayan Emre Belözoğlu bir bakıma eski takım arkadaşını transfer etmiş oldu.

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