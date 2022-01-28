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Son dakika Beşiktaş haberleri: Başakşehir, Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı

28.01.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, Salih Uçan'ın sezon sonuna kadar Başakşehir'e kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlı takımda forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar Başakşehir forması giyecek.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Başakşehir, Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı
Salih Uçan

Salih Uçan

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta ara transfer döneminde ilk ayrılık resmen açıklandı. Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen Salih Uçan, forma şansı bulamadığı için Başakşehir'e kiralandı.

BAŞAKŞEHİR AÇIKLADI

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"Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.Salih Uçan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI

"Profesyonel futbolcularımızdan Salih Uçan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar M. Başakşehir'e geçici transfer olmuştur.

Salih Uçan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

2014 YILINDA BİRLİKTE OYNADILAR

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Fenerbahçe'de 2014 yılında futbolculuk yaptığı dönemde Salih Uçan ile birlikte oynayan Emre Belözoğlu bir bakıma eski takım arkadaşını transfer etmiş oldu.

BU VİDEO İLE DUYURDULAR


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Salih Uçan
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