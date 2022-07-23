Son dakika: Beşiktaş hazırlık maçında Wolverhampton'a farklı kaybetti!

Son dakika haberleri: Avusturya kampını tamamlamasının ardından yeni sezon çalışmalarını İspanya kampında sürdüren Beşiktaş, buradaki ilk hazırlık maçında İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton ile karşılaştı. TSİ 20.00'de başlayan karşılaşmada kazanan taraf İngiliz ekibi oldu.

Estadio Camilo Cano La Nucia'da oynanan müsabaka, Wolverhampton Wanderers'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Wolves'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Raul Jimenez, 29. dakikada Podence ve 40. dakikada Pedro Neto kaydetti.

İLK KEZ MAĞLUP OLDU

Bu sonucun ardından daha önceki üç hazırlık karşılaşmasından 2 galibiyet - 1 beraberlik alan Beşiktaş, ilk yenilgisini tatmış oldu.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ KARŞILAŞTILAR

Wolverhampton ile Beşiktaş, daha önce iki kez karşı karşıya gelmişti. 2019/2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynanan iki maçı da İngiliz ekibi kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI;

9 Temmuz Cumartesi:

17.00 Beşiktaş 2-1 Werder Bremen (Tivoli Stadı)

12 Temmuz Salı:

17.00 Beşiktaş 0-0 Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma:

19.00 Beşiktaş 1-0 Mainz 05 (Kufstein Arena)

23 Temmuz Cumartesi:

20.00 Beşiktaş 0-3 Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı:

20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)

