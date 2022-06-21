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  4. Son dakika: Beşiktaş'ın efsane golcüsü Ahmet Dursun, hoca olarak geri dönüyor!

Son dakika: Beşiktaş'ın efsane golcüsü Ahmet Dursun, hoca olarak geri dönüyor!

21.06.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Geride bıraktığımız sezon Gedson Fernandes'i transfer eden ve Çaykur Rizespor'a kiralayan siyah - beyazlılar, dün Portekizli futbolcuyu İstanbul'a getirmişti. Dün akşam menajeri ve arkadaşlarıyla yemekte buluşan futbolcunun masasında Ahmet Dursun'un da yer aldığı öne sürüldü.

Son dakika: Beşiktaş'ın efsane golcüsü Ahmet Dursun, hoca olarak geri dönüyor!

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezona Sergen Yalçın ile başlayan ancak gelen kötü sonuçların ardından Önder Karaveli ile yola devam eden Beşiktaş'ta Karaveli'nin ayrılığı sonrasında ise Valerien Ismael göreve getirilmişti. Fransız teknik direktörün raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sezona hızlı bir giriş yapmıştı.

ÖNCE GEDSON SONRA SAISS

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Önce Benfica'dan Gedson Fernandes'in bonservisini alan siyah - beyazlılar, 2021/22 sezonunun bitiminin ardından Romain Saiss'in transferini açıklamıştı.

SÜRPRİZ İSİM GERİ DÖNÜYOR

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Gedson Fernandes'i geçtiğimiz sezonun devre arasında Çaykur Rizespor'a kiralayan ve dün, oyuncuyu İstanbul'a getiren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim geri dönüyor.

AHMET DURSUN DA MASADA

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Dün akşam geldiği İstanbul'da menajeri ve arkadaşlarıyla yemeğe çıkan Portekizli futbolcunun masasında Beşiktaş'ın unutulmaz golcülerinden Ahmet Dursun'un da yer aldığı öne sürüldü.

TEKNİK EKİBE KATILACAK

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Siyah - beyazlı kulübün, Ahmet Dursun'u yeni sezonda Valerien Ismael'in teknik ekibine katacağı iddia edildi. Türkçenin dışında İngilizce ve Almanca bilen Dursun, 3 Mayıs 2022'de Beşiktaş formalı bir fotoğrafını paylaşarak "Yakında" ifadesini kullanmıştı.


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