Son dakika: Beşiktaş'ın efsane golcüsü Ahmet Dursun, hoca olarak geri dönüyor!

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezona Sergen Yalçın ile başlayan ancak gelen kötü sonuçların ardından Önder Karaveli ile yola devam eden Beşiktaş'ta Karaveli'nin ayrılığı sonrasında ise Valerien Ismael göreve getirilmişti. Fransız teknik direktörün raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sezona hızlı bir giriş yapmıştı.

ÖNCE GEDSON SONRA SAISS

Önce Benfica'dan Gedson Fernandes'in bonservisini alan siyah - beyazlılar, 2021/22 sezonunun bitiminin ardından Romain Saiss'in transferini açıklamıştı.

SÜRPRİZ İSİM GERİ DÖNÜYOR

Gedson Fernandes'i geçtiğimiz sezonun devre arasında Çaykur Rizespor'a kiralayan ve dün, oyuncuyu İstanbul'a getiren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim geri dönüyor.

AHMET DURSUN DA MASADA

Dün akşam geldiği İstanbul'da menajeri ve arkadaşlarıyla yemeğe çıkan Portekizli futbolcunun masasında Beşiktaş'ın unutulmaz golcülerinden Ahmet Dursun'un da yer aldığı öne sürüldü.

TEKNİK EKİBE KATILACAK

Siyah - beyazlı kulübün, Ahmet Dursun'u yeni sezonda Valerien Ismael'in teknik ekibine katacağı iddia edildi. Türkçenin dışında İngilizce ve Almanca bilen Dursun, 3 Mayıs 2022'de Beşiktaş formalı bir fotoğrafını paylaşarak "Yakında" ifadesini kullanmıştı.



