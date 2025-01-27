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  4. Son dakika... Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca resmen Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi

Son dakika... Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca resmen Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
27.01.2025 17:39
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ara transfer döneminde eksikliklerini tamamlamak için gaza bastı. Savunmaya Milan Skriniar ve Diego Carlos'u transfer eden sarı lacivertli ekip, orta saha için de uzun süredir Anderson Talisca ile görüşüyordu. Beşiktaş'ın eski yıldızı bugün Fenerbahçe için yola çıkarken, kulüpten de resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Talisca transferinde anlaşmaya varıldığı belirtildi. Sezona Al Nassr'da başlayan Talisca, 19 maça çıktı ve 8 gol attı.

Son dakika... Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca resmen Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi

Beşiktaş'ın eski yıldızı resmen Fenerbahçe'de! Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı renklerine bağladı. Özel jetten fotoğraf paylaşan Talisca, kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı yarın atacak. Fenerbahçe de Talisca hakkında resmi açıklama yaptı.

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RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız"

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BU SEZON 19 MAÇTA 8 GOL ATTI

Sezona Al Nassr'da başlayan Brezilyalı yıldız bu sene 19 maçta forma giydiği. Bu maçların 16'sında ilk 11'de başlayan Talisca 8 gollük performans gösterdi.

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2021 YILINDAN BERİ AL NASSR FORMASI GİYİYOR

2021 yılında Çin'in Guangzhou takımından Al Nassr'a transfer olan Talisca, burada 110 maça çıktı. Talisca bu süre zarfında 77 gol 12 asistlik bir performans sergiledi.

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2 SENE BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

Benfica'da gösterdiği başarılı performans ile adını Avrupa'ya duyuran Talisca, ülkemizde daha önce Beşiktaş'ta forma giydi. Beşiktaş'ta 80 maça çıkan Talisca, 37 gol atıp 14 de asist yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Anderson Talisca beşiktaş fenerbahçe
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