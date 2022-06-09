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Son dakika: Beşiktaş'ın genç yıldızı yuvadan uçuyor! Ev bakmaya başladı...

09.06.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonda mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, yeni bir yapılanmaya gidileceğini belirtmiş ve genç bir kadro kurulacağını dile getirmişti. Siyah - beyazlı futbolseverler, takıma yapılacak takviyeleri merak ederken, ayrılacak olan oyuncuları da beklemeye başladı. Rıdvan Yılmaz'ın Almanya'ya ev bakmaya gideceği ortaya çıktı.

Son dakika: Beşiktaş'ın genç yıldızı yuvadan uçuyor! Ev bakmaya başladı...
Rıdvan Yılmaz

Rıdvan Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri: Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak olan oyuncular da belli olmaya başladı. Siyah - beyazlı taraftarlar, yeni sezondan mutlak şampiyonluk beklerken gündeme gelen ayrılık haberi sosyal medyada çok konuşuldu.

Üç sezon önce Beşiktaş ile başlayan hikayesine 3 kupa sığdıran, genç yaşında siyah - beyazlıların vazgeçilmez isimleri arasına adını yazdıran A Milli Takım'a kadar yükselen Rıdvan Yılmaz, yuvadan uçuyor....

TEKLİFE OLUMLU YANIT

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21 yaşındaki sol bek için ilk teklifini mayıs ayında yapan Eintracht Frankfurt'un Beşiktaş'ın revize talebine olumlu yanıt verdiği ortaya çıktı.

4,5 MİLYON EURO BONSERVİS

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UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu olan Alman ekibi, milli futbolcu için Beşiktaş'a 4.5 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro'yu bulan bonus ile birlikte sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti.

KISA SÜRE İÇİNDE İMZA GELECEK

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Beşiktaş Yönetimi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan ve Avrupa'ya transfer olmak isteyen Rıdvan'ın yolunu açmak için 6 milyon euro'yu bulan teklife prensipte 'Evet' dedi. İki kulüp arasında detayların görüşüldüğü belirtilirken transferin kısa süre içerisinde imzaya dökülmesi bekleniyor.

ALMANYA'YA EV BAKMAYA GİDECEK

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Bu arada Rıdvan'ın Almanya'ya ev bakmaya gideceği belirtildi. Genç yıldızla, İtalyan temsilcisi Torino da ilgilenmiş ancak 4 milyon euroluk teklifini yükseltmeyince anlaşmaya varılamamıştı.

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