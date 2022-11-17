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Son dakika: Beşiktaş'ın yapamadığını Adana Demirspor yapıyor! Dünyaca ünlü yıldız Hulk imzayı atmak üzere...

17.11.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş'ın çok istediği hatta bedelsiz olarak kadrosuna katmaya çok yakın olduğu Hulk'u Ahmet Nur Çebi veto edince yıldız oyuncu ülkesi Brezilya'ya dönmüştü. Atletico Mineiro formasıyla 114 maçta 65 gol atarak inanılmaz bir istatistik yakalayan Hulk, Beşiktaş yönetimini pişman etmişti. Adana Demirspor'un şimdilerde devreye girdiği Hulk transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika: Beşiktaş'ın yapamadığını Adana Demirspor yapıyor! Dünyaca ünlü yıldız Hulk imzayı atmak üzere...

Son dakika haberleri: Adana Demirspor, Beşiktaş'ın yapamadığı yapıp Hulk'u renklerine bağlamaya çok yakın! Başkan Murat Sancak'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Hulk ile ilgilendiklerini fakat net bir şeyin olmadığını söylemesinin ardından detaylar ortaya çıktı.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI: SON AŞAMADALAR

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Radyospor'a konuk olan tecrübeli teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Adana Demirspor'un hedefinde çok büyük bir yıldız var. O isim Hulk. Adana Demirspor'un bu transferde son aşamada olduğunu duydum." dedi.

SOSYAL MEDYADA İNANAMADILAR

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Bu açıklamanın ardından dört büyük takımın taraftarı adeta büyük şaşkınlık yaşadı. Hala daha üst seviyede futbol oynayan ve çıktığı maçlarda gol yağdıran Hulk'un Adana Demirspor'a transfer oluyor olması moralleri bir hayli bozdu.

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