SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu! Resmi açıklama geldi...

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile alınan kötü sonuçların ardından Avrupa'ya veda bardağı taşıran son damla oldu. İngiliz teknik adamla yollar ayrılırken Siyah-Beyazlılar'da teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın geldi.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Beşiktaş, anlaşma sağladığı 52 yaşındaki teknik adam için KAP açıklamasını yaptı. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın ile 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır."

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın son şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlıların başında Sergen Yalçın görev yapmıştı. Beşiktaş, o dönem lig ile birlikte Türkiye Kupası'nı da kazanarak iki kupa sevinci yaşamıştı.

Beşiktaş'ı daha önce Ocak 2020 - Aralık 2021 dönemi arası çalıştıran Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında toplamda 79 maça çıktı. Beşiktaş, bu maçlarda 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.