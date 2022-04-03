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Son dakika: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'den iddialı sözler! "Benim işim bu..."

03.04.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkmış ve 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Siyah - beyazlı taraftarlar, sosyal medyada takımlarının performansını öven ifadeler kullandı. Öte yandan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, karşılaşmanın ardından yaptığı konuşmada iddialı sözler kullandı. Ismael, "Ben buraya kazanmaya geldim." dedi.

Son dakika: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'den iddialı sözler! "Benim işim bu..."

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde konuk olduğu Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta 90 dakika boyunca ortaya konan performans, taraftarların beğenisini toplamıştı. Yeni hocasıyla 1 puanlı bir başlangıç yapan siyah - beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael iddialı konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 1-1 biten Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"BU BENİM İŞİM!"

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Takımının fark yaratacağını dile getiren Fransız çalıştırıcı, "Takımımdan görmek istediğim şey bu. Kalitemiz var. Mantalitemiz oturduğunda daha da fark yaratacağız. Bu da benim işim zaten." dedi.

"HAFTAYA İŞİMİZ DAHA KOLAY"

Gelecek haftanın daha kolay geçeceğini vurgulayan Ismael, "İlk maçta bazı sorunlar yaşadık. Baskılar, koşular daha da oturacak. Bazen çok kolay top kaybettik. yeterli kalitemiz var, bunu aşacağız. Önümüzdeki hafta için işimiz daha kolay olacak. Daha iyi analiz edeceğiz, oyuncularımız da milli takımlardan döndü." ifadelerini kullandı.

"BURAYA KAZANMAYA GELDİM"

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Kazanmak için Beşiktaş'ın başına geçtiğini ifade eden Valerien Ismael, "Oyuncularımdan heyecanlı olmalarını istiyorsam, ben de saha kenarında böyle olmalıyım. Ben buraya kazanmaya geldim." şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor
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