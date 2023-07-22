SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yıldızı Emrecan Uzunhan trafikte saldırıya uğradı! 4-5 ay sahalardan uzak kalacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a genç oyuncusu Emrecan Uzunhan'dan korkutan bir haber geldi. Siyah beyazlı takımın savunmacısı Emrecan Uzunhan, trafikte saldırıya uğradı.

Ufak çaplı bir kazaya karışan genç stoper, polisi beklerken kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. hastaneye giden oyuncunun ilk tespitlere göre hamstring kaslarında yırtılma meydana geldi.

4-5 AY YOK

Hamstring kasında hasar alan futbolcu 4-5 ay arası sahalardan uzak kalacak. Emrecan Uzunhan, geçen sezon İstanbulspor'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alındı.

Geçen sezon uzun süreli sakatlık da yaşayan 22 yaşındaki stoper Emrecan Uzunhan, siyah beyazlı formayla 6 maçta sahaya çıktı ve 1 asiste imza attı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Emrecan Uzunhan'a saldıran F.B. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından hakkında yürütülen tahkikat işlemelerinin ardından adli makamalara sevk edilecek.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emrecan Uzunhan, bugün maddi hasarla sonuçlanan zincirleme trafik kazasına karışmış, kazanın ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğramıştır. Saldırının ardından Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde (biseps femoris, semimembranosus) 4. derece hasar saptanan oyuncumuzun cerrahi tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuz Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Menfur saldırıyla ilgili başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade eder, Emrecan Uzunhan'a acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

