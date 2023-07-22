Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın yıldızı Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı!

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, Bakırköy'de ufak çaplı bir trafik kazasına karışmış, Genç futbolcu ve kazaya karışan diğer kişiler polisin olay yerine gelmesini beklerken, olay yerindeki kişiler Emrecan Uzunhan'a saldırdı.

Hamstring kasları yırtılan ve yarın ameliyat olacak olan Emrecan Uzunhan, 4-6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti.

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Olay hakkında soruşturma yürütülürken, Fenerbahçe'den Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı geldi.

Yapılan paylaşımda, "Bugün üzücü bir kaza geçiren ve sonrasında saldırıya uğrayan genç futbolcu Emrecan Uzunhan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan saldırı olayını kınıyor, Emrecan’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Fenerbahçe'den trafikte saldırıya uğrayan Beşiktaşlı oyuncu Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı. https://t.co/WhdVwUyWY1 — Mynet Spor (@mynetspor) July 22, 2023



