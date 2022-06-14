Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Ersin Destanoğlu'na Avusturya'dan talip! İşte yapılan teklif

Süper Lig'de sezonu topladığı 59 puanla 6. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Valerien Ismael liderliğinde tüm hızıyla sürüyor.

Sezon öncesi yapacağı nokta transferlerle mutlak şampiyonluk hedefleyen Siyah-Beyazlı ekip, temaslarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.

AVUSTURYA'DAN FLAŞ İDDİA!

Takımdaki geleceği henüz netlik kazanmayan isimlerden biri de Kara Kartal başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu. 21 yaşındaki başarılı kaleci performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeyi başarırken Avusturya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

ERSİN İÇİN 6 MİLYON EURO

Haberde Salzburg'un bir kaleci transfer etmek istediği vurgulanırken, Avusturya ekibinin Beşiktaş'a Destanoğlu için 6 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi.

Ersin Destanoğlu'nun iki sezondur Beşiktaş'ın 1. kalecisi olduğunun altı çizilirken Şampiyonlar Ligi tecrübesi de haberde yer verilen detaylar arasında yer aldı.

Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ersin Destanoğlu'nun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 32 maça çıkan file bekçisi kalesinde 35 gol gördü.



