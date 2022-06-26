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Son dakika: Beşiktaş Jackson Muleka'yı imza için İstanbul'a getiriyor! Anlaşma detayları...

26.06.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla taraftarlarının beklentisinin altında kalan ve hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyordu. Geçen sezon Michy Batshuayi'nin ortaya koyduğu oyun taraftarları memnun etmezken, Beşiktaş'ın Chelsea'ye geri dönen Belçikalı yıldızın yerine getireceği ismin Jackson Muleka olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Beşiktaş Jackson Muleka'yı imza için İstanbul'a getiriyor! Anlaşma detayları...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun son haftalarına doğru göreve getirilen teknik direktör Valerien Ismael, takımın yeni bir sistemle oynayacağını açıklamıştı. Siyah - beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı ise transferlerin Fransız çalıştırıcının istekleri doğrultusunda gerçekleşeceğini belirtmişti.

BATSHUAYI HAYAL KIRIKLIĞI OLMUŞTU

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Geride bıraktığımız sezonun başında kiralanan Michy Batshuayi'den beklenen skor katkısını göremeyen Beşiktaş, Belçikalı futbolcunun bonservisini almamış ve oyuncu Chelsea'ye dönmüştü.

SÖRLOTH VE WEGHORST GÜNDEMDEYDİ

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Bu sezon gol yollarında problem yaşamak istemeyen siyah - beyazlıların gündemine Alexander Sörloth ve Wout Weghorst isimleri gelmişti.

TRANSFER BİTMEK ÜZERE

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Beşiktaş'ın geride bıraktığımız sezonda Kasımpaşa formasıyla etkili bir performans gösteren Jackson Muleka'nın transferinde sona yaklaştığı öğrenildi.

PRENSİP ANLAŞMASI

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Siyah - beyazlı kulübün, Standad Liege ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

12 GOL - 5 ASİST

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Geçen sezonun devre arasında Standard Liege'den Kasımpaşa'ya 6 aylığına kiralık olarak gelen Muleka, 15 maçta 12 gol - 5 asistle oynamış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA

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Beşiktaş'ın Muleka için satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralamak için Standard Liege ile anlaşmaya varmasının ardından Kongolu futbolcunun salı günü İstanbul'a geleceği aktarıldı.

Beşiktaş'ın Muleka'yı 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralayacağı belirtildi.

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