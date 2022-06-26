Son dakika: Beşiktaş Jackson Muleka'yı imza için İstanbul'a getiriyor! Anlaşma detayları...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun son haftalarına doğru göreve getirilen teknik direktör Valerien Ismael, takımın yeni bir sistemle oynayacağını açıklamıştı. Siyah - beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı ise transferlerin Fransız çalıştırıcının istekleri doğrultusunda gerçekleşeceğini belirtmişti.

BATSHUAYI HAYAL KIRIKLIĞI OLMUŞTU

Geride bıraktığımız sezonun başında kiralanan Michy Batshuayi'den beklenen skor katkısını göremeyen Beşiktaş, Belçikalı futbolcunun bonservisini almamış ve oyuncu Chelsea'ye dönmüştü.

SÖRLOTH VE WEGHORST GÜNDEMDEYDİ

Bu sezon gol yollarında problem yaşamak istemeyen siyah - beyazlıların gündemine Alexander Sörloth ve Wout Weghorst isimleri gelmişti.

TRANSFER BİTMEK ÜZERE

Beşiktaş'ın geride bıraktığımız sezonda Kasımpaşa formasıyla etkili bir performans gösteren Jackson Muleka'nın transferinde sona yaklaştığı öğrenildi.

PRENSİP ANLAŞMASI

Siyah - beyazlı kulübün, Standad Liege ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

12 GOL - 5 ASİST

Geçen sezonun devre arasında Standard Liege'den Kasımpaşa'ya 6 aylığına kiralık olarak gelen Muleka, 15 maçta 12 gol - 5 asistle oynamış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA

Beşiktaş'ın Muleka için satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralamak için Standard Liege ile anlaşmaya varmasının ardından Kongolu futbolcunun salı günü İstanbul'a geleceği aktarıldı.

Beşiktaş'ın Muleka'yı 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralayacağı belirtildi.

