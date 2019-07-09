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SON DAKİKA | Beşiktaş, Lewis Holtby'yi İstanbul'a getirdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, bonservisi elinde olan Alman orta saha oyuncusu Lewis Holtby'yi İstanbul'a getirdi.

SON DAKİKA | Beşiktaş, Lewis Holtby'yi İstanbul'a getirdi

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Beşiktaş, bonservisi elinde olan Alman orta saha oyuncusu Lewis Holtby'yi İstanbul'a getirdi.

LEWIS HOLTBY KİMDİR?
18 Eylül 1990 doğumlu Alman futbolcu Lewis Holtby kariyerine Gerderath'ın altyapısında başladı. Daha sonra oradan Mönchengladbach'ın altyapısına giden Holtby, 2009 yılına kadar Alemannia Aachen takımının her kademesinde forma giydikten sonra Schalke 04'e transfer oldu.

Schalke 04 oyuncusuyken sırasıyla Bochum ve Mainz takımlarına kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, 2013 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'a transfer oldu. Tottenham'da çok şans bulamayan Holtby, Fulham ve Hamburg'a kiralandıktan sonra 2015 yılında Hamburg'a direkt transfer oldu. 2015'ten bu yana Hamburg'da oynayan Alman futbolcunun 2019 yaz sezonu itibariyle sözleşmesi sona erdi.

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Beşiktaş lewis holtby

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
çöp
puhaaaahaaaahaaa neciymiş ....puhaaaahaaaa
aman ne yildiz
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