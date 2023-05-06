Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası Antalyaspor cephesinden isyan! 'Bugün bir katliam vardı!', 'Sinirlerini kontrol edemeyenler var!'

Son dakika haberleri: Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı. Ev sahibi Antalyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen ikinci devrede kalesinde gördüğü gollere engel olamadı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Antalyaspor'da Bünyamin Balcı, 82. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Ev sahibi ekibin başkanı Sabri Gülel, karşılaşmanın ardından adeta isyan etti. Maçın hakemi Mete Kalkavan'ın yönetimini eleştiren Gülel, şu ifadeleri kullandı;

"BUGÜN BİR KATLİAM VARDI"

"İlk dakikadan itibaren maçı katletmeye çalışan, futbolcularımızı durdurmaya çalışan, tüm uyarlarımıza rağmen maalesef bugün bir katliam vardı. Hep beraber gördük. Türk futbolunun kurtulması, bunlara rağmen mümkün değil."

"SİNİRLERİNİ KONTROL EDEMEYENLER VAR!"

"TFF Başkanı'na sesleniyorum. Herkesi bu duruma sıkı bir tepki vermeye çağırıyorum. Bugün oynadığımız futbola yazık oldu. Çocuklar çok üzgün, soyunma odası karışık. Sinirlerini kontrol edemeyenler var. Bugün mavi tişörtlü arkadaşların iyi niyetli, adil, ahlaklı olduğunu düşünmüyorum. Biz gördük ki mavileri yenmeden, beyazları yenemeyeceğiz!"

