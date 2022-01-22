Son dakika: Beşiktaş maçında bir garip olay! 5 saniye içinde 2 kez...

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş'ın 89. dakikada gelişen atağında Domagoj Vida'nın kafa vuruşu direkten döndü, atağın devamında pozisyonu tamamlamak isteyen Batshuayi de şutunda direği geçemedi. Maçın spikeri de bu olaya bir hayli şaşırdı. Sosyal medyada konu olan sözler karşılaşmaya damga vurdu. Spiker, "Maçta yüzde 99'luk gol pozisyonu kaçtı'' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
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