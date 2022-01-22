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Son dakika: Beşiktaş maçında bir garip olay! 5 saniye içinde 2 kez...

22.01.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile ligin son sırasında bulunan Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın penaltıdan yediği golle maç berabere giderken karşılaşmanın son anlarında ilginç bir an yaşandı. 5 saniye içinde topu 2 kez direkten dönen Beşiktaş'ın bu durumuna maçın spikeri bile şaştı kaldı. ''Yüzde 99'luk gol pozisyonu'' olarak nitelendiren spiker kaçan gol sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.

Son dakika: Beşiktaş maçında bir garip olay! 5 saniye içinde 2 kez...

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

5 SANİYEDE 2 KEZ DİREKTEN DÖNDÜ

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Beşiktaş'ın 89. dakikada gelişen atağında Domagoj Vida'nın kafa vuruşu direkten döndü, atağın devamında pozisyonu tamamlamak isteyen Batshuayi de şutunda direği geçemedi. Maçın spikeri de bu olaya bir hayli şaşırdı. Sosyal medyada konu olan sözler karşılaşmaya damga vurdu. Spiker, "Maçta yüzde 99'luk gol pozisyonu kaçtı'' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

DAHA ÖNCE DE DİREKTEN DÖNMÜŞTÜ

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  1. dakikadaki Beşiktaş atağında genç futbolcu Emirhan İlkhan'ın şutu, direkten dönmüştü.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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