Son dakika: Beşiktaş maçında bir garip olay! 5 saniye içinde 2 kez...

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

5 SANİYEDE 2 KEZ DİREKTEN DÖNDÜ

Beşiktaş'ın 89. dakikada gelişen atağında Domagoj Vida'nın kafa vuruşu direkten döndü, atağın devamında pozisyonu tamamlamak isteyen Batshuayi de şutunda direği geçemedi. Maçın spikeri de bu olaya bir hayli şaşırdı. Sosyal medyada konu olan sözler karşılaşmaya damga vurdu. Spiker, "Maçta yüzde 99'luk gol pozisyonu kaçtı'' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

DAHA ÖNCE DE DİREKTEN DÖNMÜŞTÜ

dakikadaki Beşiktaş atağında genç futbolcu Emirhan İlkhan'ın şutu, direkten dönmüştü.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

