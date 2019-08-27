SPOR

Beşiktaş, Manuel Fernandes ile anlaşmaya vardı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.08.2019 22:39 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, bonservisi elinde olan eski oyuncusu Manuel Fernandes ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Manuel Fernandes ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş'tan son dakika transferi... TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bonservisi elinde olan eski oyuncusu Manuel Fernandes ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

33 yaşındaki Portekizli futbolcu, Beşiktaş'tan yıllık 1.1 milyon Euro kazanacak.

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Beşiktaş manuel fernandes

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Manuel bitti otomatiğe geçin artık
arkadaş bu nasıl iş ya ..medeli yaşlı diye gönderiyosun...fernandes kaç yaşındaaaa
güzel transfer
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