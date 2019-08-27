Beşiktaş, Manuel Fernandes ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş'tan son dakika transferi... TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bonservisi elinde olan eski oyuncusu Manuel Fernandes ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

33 yaşındaki Portekizli futbolcu, Beşiktaş'tan yıllık 1.1 milyon Euro kazanacak.

