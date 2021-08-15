SON DAKİKA! Beşiktaş, Mert Günok transferini duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Başakşehir'in A Milli file bekçisi Mert Günok ile anlaşmaya vardı.

Bugün sağlık kontrolleri tamamlanan Mert Günok ile sözleşme imzalayan Beşiktaş transferi video ile duyurdu.

İŞTE O VİDEO

SERGEN YALÇIN DUYURMUŞTU

Mert Günok'u transfer süreci hakkında Çaykur Rizespor maçından sonra açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "Mert Günok değerli bir kaleci, Türk olması da önemli, yabancı olsa almazdık. Ersin veya Mert arasında kalede kimin olacağı fark etmez. Bizde herkes oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.

VOLKAN DEMİREL ELEŞTİRMİŞTİ

BeIN Sports'un bu seneki yorumcu kadrosunda yer alan Volkan Demirel, "Beşiktaş'ın bu seneki en büyük transferi Salih Uçan. Bence en gereksiz transfer de Mert Günok oldu. Ersin şimdi yatarken 'Ben ne olacağım?' diye düşünecektir." demişti.

BAŞAKŞEHİR TEŞEKKÜR ETTİ

Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile anlaşmaya varan Mert Günok için bir veda videosu hazırladı ve oyuncuya emekleri için teşekkür etti.

Mert için yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Mert Günok kulübümüzden ayrılmıştır. Kulübümüzde gösterdiği üst düzey performansla A Milli Takımımız'ın da 1. kalecisi olan tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonundaki performansıyla da tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olarak Başakşehir ailesinin unutulmazları arasına adını yazdırmıştır. Mert Günok'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." sözlerine yer verildi.

MERT GÜNOK'UN VEDA MESAJI

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Mert Günok da veda açıklaması yayımladı.

Deneyimli file bekçisi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Formasıyla şampiyonluk yaşadığım, futbolun en büyük sahnesi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığım Başakşehir Futbol Kulübü ile bugün itibarıyla yollarımız ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

"Tarihte her zaman yerini alacak olan kulübün ilk şampiyonluğunda pay sahibi olduğum için ayrıca gururluyum." diyen Mert Günok, şunları kaydetti:

"Her güzel hikayenin bir sonu var. Başta başkanımız ve Başakşehir FK yönetimi olmak üzere, kulüpte geçirdiğim 4 yıl boyunca desteklerini asla benden esirgemeyen tüm takım arkadaşlarıma, çalıştığım bütün teknik direktörlere, yardımcılarına, kulüp çalışanlarına, sağlık ekibine ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Kalbimde yeriniz her zaman ayrı olacak. Hoşça kalın."



