SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. SON DAKİKA! Beşiktaş, Mert Günok transferini duyurdu

SON DAKİKA! Beşiktaş, Mert Günok transferini duyurdu

15.08.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, 32 yaşındaki Mert Günok ile sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlıların resmi Twitter hesabı bu anlaşmayı resmen açıkladı.

SON DAKİKA! Beşiktaş, Mert Günok transferini duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Başakşehir'in A Milli file bekçisi Mert Günok ile anlaşmaya vardı.

Bugün sağlık kontrolleri tamamlanan Mert Günok ile sözleşme imzalayan Beşiktaş transferi video ile duyurdu.

İŞTE O VİDEO

SERGEN YALÇIN DUYURMUŞTU

415466

Mert Günok'u transfer süreci hakkında Çaykur Rizespor maçından sonra açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "Mert Günok değerli bir kaleci, Türk olması da önemli, yabancı olsa almazdık. Ersin veya Mert arasında kalede kimin olacağı fark etmez. Bizde herkes oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.

VOLKAN DEMİREL ELEŞTİRMİŞTİ

demirel_13agu

BeIN Sports'un bu seneki yorumcu kadrosunda yer alan Volkan Demirel, "Beşiktaş'ın bu seneki en büyük transferi Salih Uçan. Bence en gereksiz transfer de Mert Günok oldu. Ersin şimdi yatarken 'Ben ne olacağım?' diye düşünecektir." demişti.

BAŞAKŞEHİR TEŞEKKÜR ETTİ

Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile anlaşmaya varan Mert Günok için bir veda videosu hazırladı ve oyuncuya emekleri için teşekkür etti.

Mert için yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Mert Günok kulübümüzden ayrılmıştır. Kulübümüzde gösterdiği üst düzey performansla A Milli Takımımız'ın da 1. kalecisi olan tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonundaki performansıyla da tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olarak Başakşehir ailesinin unutulmazları arasına adını yazdırmıştır. Mert Günok'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." sözlerine yer verildi.

MERT GÜNOK'UN VEDA MESAJI

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Mert Günok da veda açıklaması yayımladı.

Deneyimli file bekçisi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Formasıyla şampiyonluk yaşadığım, futbolun en büyük sahnesi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığım Başakşehir Futbol Kulübü ile bugün itibarıyla yollarımız ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

"Tarihte her zaman yerini alacak olan kulübün ilk şampiyonluğunda pay sahibi olduğum için ayrıca gururluyum." diyen Mert Günok, şunları kaydetti:

"Her güzel hikayenin bir sonu var. Başta başkanımız ve Başakşehir FK yönetimi olmak üzere, kulüpte geçirdiğim 4 yıl boyunca desteklerini asla benden esirgemeyen tüm takım arkadaşlarıma, çalıştığım bütün teknik direktörlere, yardımcılarına, kulüp çalışanlarına, sağlık ekibine ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Kalbimde yeriniz her zaman ayrı olacak. Hoşça kalın."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önüne geleni sürükledi, direği devirdi! İşte selin yeni görüntüleriÖnüne geleni sürükledi, direği devirdi! İşte selin yeni görüntüleri
Denetimde yakalandı! Yolcuya 4 bin 50 TL ceza Denetimde yakalandı! Yolcuya 4 bin 50 TL ceza
Mert Günok 3 yıllık anlaşmayı imzaladı Mert Günok 3 yıllık anlaşmayı imzaladı
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Mert Günok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

Efsane futbolcu Gerd Müller hayatını kaybetti

Efsane futbolcu Gerd Müller hayatını kaybetti

5 milyon euro! Yeni adresi şaşırttı

5 milyon euro! Yeni adresi şaşırttı

Diego Costa'nın yeni takımı açıklandı

Diego Costa'nın yeni takımı açıklandı

Fatih Terim'den Arda Turan'a şok!

Fatih Terim'den Arda Turan'a şok!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

Messi geldi ama yıldız isim gidiyor!

Messi geldi ama yıldız isim gidiyor!

Rıdvan Dilmen yıllık 1 milyon dolar mı kazanacak? Açıkladı

Rıdvan Dilmen yıllık 1 milyon dolar mı kazanacak? Açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.