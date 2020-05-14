SON DAKİKA | Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri kapattı

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri, herhangi bir aktivite yapılmamak üzere kapatıldı. Çarşamba günü tüm heyete tekrar test yapılacak.
(beIN SPORTS)
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