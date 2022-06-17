SON DAKİKA: Beşiktaş Romain Saiss'i resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta 2022/23 sezonu için teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlanmıştı. Siyah - beyazlı takımda Domagoj Vida'nın ayrılığı sonrasında öncelik, stoper transferine verilmişti. Yönetimden savunmaya takviye isteyen Ismael'in talebi gerçekleşti ve Beşiktaş transferi resmen duyurdu.

Beşiktaş, Wolverhampton Wanderers ile sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Romain Saiss'i bonservis bedeli olmadan kadrosuna kattığını açıkladı.

2+1 yıllık sözleşme imzalanan Saiss'e yıllık 1.8 milyon euro ödeneceği belirtildi.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

"Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar iki yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya sezon başına net 1.800.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.500 Avro maç başı ücreti ödenecektir."



