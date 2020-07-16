Son dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Umut Nayir sezonu kapattı...

Beşiktaş'ta daha önce koronavirüs testleri pozitif çıkan Adem Ljajic ve Umut Nayir'in son yapılan kontrollerde testlerinin negatif çıktığı ancak Kovid protokolü nedeniyle kalan iki maçı kaçıracağı açıklandı.
24 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri çerçevesinde Kulübümüzde gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir’in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır.
Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Adem Ljajic ile Umut Nayir, ilgili Türkiye Futbol Federasyonu protokollleri gereği sezonun son iki maçında formamızı giyemeyeceklerdir.
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