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Son dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Umut Nayir sezonu kapattı...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.07.2020 21:24 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Ljajic ve Umut Nayir'in kalan 2 maçta forma giyemeyeceğini açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Adem Ljajic ve Umut Nayir'in Covid-19 testleri negatif çıkmıştır" ifadeleri kullandı.

Son dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Umut Nayir sezonu kapattı...

Beşiktaş'ta daha önce koronavirüs testleri pozitif çıkan Adem Ljajic ve Umut Nayir'in son yapılan kontrollerde testlerinin negatif çıktığı ancak Kovid protokolü nedeniyle kalan iki maçı kaçıracağı açıklandı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

24 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri çerçevesinde Kulübümüzde gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir’in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır.

Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Adem Ljajic ile Umut Nayir, ilgili Türkiye Futbol Federasyonu protokollleri gereği sezonun son iki maçında formamızı giyemeyeceklerdir.

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