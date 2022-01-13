SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Önder Karaveli açıklaması!

Son dakika: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

"AHMET ÇALIK, NUR İÇİNDE YATSIN"

"Vefat eden değerli sporcumuz Ahmet Çalık, rahmetli nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum."

"BEŞİKTAŞ'IN HOCASI ÖNDER KARAVELİ"

"Günlerdir Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli diyorum ama sürekli, 'Beşiktaş'ın hocası kim olacak?' şeklinde soru soruyorlar. Bu sorulara artık bir son verin, rica ediyorum. Önder Karaveli büyük projenin parçası olacaktır. Bu proje özkaynak, altyapı, Beşiktaş'ın ekonomik anlamda düzeleceği tarzda futbolcu yetiştirmek, üretmek olacağı, birinci önceliğimizin bu olduğu, ektiğimizi meyveleri topladığımızı müjdelemek istiyorum."

SPORTİF DİREKTÖRÜ AÇIKLADI

Ceyhun Kazancı sportif direktörümüz oldu. Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi'nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz.

"GEREKİRSE 1 YIL MEN EDİN"

VAR hakemi hata yapıyorsa kasıtlı yapıyordur. Bence orta hakeme artık gerek yok. Genç arkadaşlara düdük verilsin dedik dinlenmedi. Yabancı hakem talebinde bulunduk kabul edilmedi. Burada TFF'yi uyarıyorum. Bazı arkadaşların yürüyen düzene karşı isyan etmelerine isyan eden bir grup var. Bunları ortaya çıkarmanız lazım. Bundan sonra Beşiktaş'a hata yapılırsa çıkar konuşurum. Gerekirse 1 yıl men edin. Çıkıp konuşacağım.

"ŞEFFAF OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Her şeyin açıklandığı bir kongre yaşandı. Şeffaf olmaya devam edeceğiz. Mali genel kurul, sunulan KPMG raporuyla bir milat olmuştur. Türk futbolunun bu tür raporlarla desteklenmesini, varsa bir şeylerin ortaya çıkmasını, çıkacak diye yönetenlerin daha dikkatli olmasını istediğimizi buradan da söylemek istiyorum. O gün de yapmak istediğimiz buydu. Bu, kimseyle bir hesap görme olayı değildir. Seçim taahhüdümüzdü. Camiamızın neden geciktiğini sorduğu, ısrarla talep ettiği bir rapor olmuştur."

"SONUNA KADAR DEVAM"

"Sonuna kadar devam edeceğimizi, Türk adaletine güvendiğimizi, gerekli değerlendirmeyi yapacaklarını, sonuna kadar takipçisi olacağımızı arz etmek istiyorum. Beşiktaş'ın geleceği bundan çok fayda sağlayacağına inanıyorum."

"4 KUPA MÜZEDE"

"Pandemi şartlarında, çok sevdiğimiz taraftarımızdan uzak olmamıza rağmen kazanmış olduğumuz bir sezonda 3 kupa var. Bu, camiamızın tarihinde bir ilktir. Yönetim, teknik kadro ve takım olarak gururluyuz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bunun da benim için ayrıca tarihte bir gurur kaynağı olarak önem ifade ettiğini, ailemle bu gururu ölene kadar yaşayacağımı belirtmek istiyorum. Bu bir ekip işiydi. Ekip olarak başardık. Her ne kadar insanlar 1-2 kişiye mal etmeye çalışsa da ekip işi olduğunu, başkan, yönetim, hocalar, futbolcular herkesin alın teri olduğunu ifade etmek istiyorum. Kadınlarımızın da almış olduğu kupayı eklersek 4 kupa müzede."

CEYHUN KAZANCI KONUŞTU

Pazar günü Emirhan İlkhan ile tanıştı Türk futbol camiası. Önemli olan onu hep orada tutabilmek, kaybolan bir yıldız haline getirmemek. Önder hocamız, projemizde her daim işin merkezinde olacak. Altyapı koordinasyonu çok önemli bir şey. Bu oyuncuların seçimi, kiralıktan dönecek oyuncuların takibi..."

