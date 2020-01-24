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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Ali Naibi ile yollar ayrıldı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.01.2020 18:40 | Son Güncelleme

Son dakika gelişmesine göre; Beşiktaş'ta yönetim, futbol direktörü Ali Naibi ile yollarını ayırdı.

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Ali Naibi ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından ilk yol ayrımı gerçekleşti. Yönetim ve teknik heyet ile gerçekleşen toplantının ardından kötü gidişat masaya yatırılırken, siyah beyazlılarda Futbol Direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana transferlerde aktif rol alan Ali Naibi ile yollar ayrıldı. Yeni sezonda özellikle Boyd, Douglas, Diaby, Rebocho ve Victor Ruiz'in beklentilerin altında kalmasından dolayı siyah beyazlılarda, kötü gidişatın ardından oyuncuların performanslarıyla birlikte transfer politikası yoğun şekilde eleştiriliyordu.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu başlangıç olsa gerek abdullah avcı içinde aynı haberi bekliyorum çayı koydum büyük bi özlemle bekliyorum
SERGEN YALÇIN...
6 ay dayanır oda, devamlılığı yok
hayırlı olsun
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