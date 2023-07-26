Son dakika: Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Ceyhun Kazancı dönemi sona erdi...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Son dönemde eleştiri oklarının hedefinde yer alan sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın kulüpteki geleceği merak ediliyordu.

Siyah - beyazlı kulüp, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

"2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.’de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı’yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı’ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

