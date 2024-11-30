SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi!

Son dakika: Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
30.11.2024 19:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrıldığını açıkladı. Siyah-beyazlılarda Hollandalı teknik adamın ayrılmasıyla birlikte teknik sorumluluk görevinin vekaleten Serdar Topraktepe üstleneceği duyuruldu.

Son dakika: Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi!

Beşiktaş'ta van Bronckhorst dönemi resmen sona erdi. Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Konuya ilişkin Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada,

"Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir" ifadelerine yer verildi.

TOPLAM 20 MAÇA ÇIKTI!

2024-10-03T200208Z_1727985725_DPAF241003X99X606434_RTRFIPP_4_SOCCER-EUROPALEAGUE-GERMANY-HESSE-LHE

49 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, siyah-beyazlıların başında 12 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve 1 de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 20 maça çıktı. Giovanni van Bronckhorst, söz konusu mücadelelerde 10 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

SERGEN YALÇIN İLK ADAY

7872321d3cbc47d6b03b66c7d116330a

Öte yandan yaşanan bu gelişmenin ardından siyah-Beyazlılarda teknik direktörlük için ilk aday olan Sergen Yalçın ile temas kurulduğu yönünde haberler de çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör beşiktaş
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'la oy oranları kafa kafaya! Birinci isim ise farkı açtı

Erdoğan'la oy oranları kafa kafaya! Birinci isim ise farkı açtı

Amerikan Hastanesi Başhekimi hayatını kaybetti!

Amerikan Hastanesi Başhekimi hayatını kaybetti!

İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş yönetimine açık çek: "Çağırsınlar koşa koşa gelirim, 1 hafta bile çalışmaya hazırım"

İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş yönetimine açık çek: "Çağırsınlar koşa koşa gelirim, 1 hafta bile çalışmaya hazırım"

Samsunspor - Bodrum Fk maçında akılalmaz olay! Görenler gözlerine inanamadı... 1 kere değil tam 2 kez zoru başardı!

Samsunspor - Bodrum Fk maçında akılalmaz olay! Görenler gözlerine inanamadı... 1 kere değil tam 2 kez zoru başardı!

Konyaspor mağlubiyetiyle ligin dibine demir attılar! Adana Demirspor Süper Lig tarihine geçti

Konyaspor mağlubiyetiyle ligin dibine demir attılar! Adana Demirspor Süper Lig tarihine geçti

Antrenmana çıkmadı! Beşiktaş'ta van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

Antrenmana çıkmadı! Beşiktaş'ta van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Üzerine termos yok!" Gülümseten Kasım'ın son gününde indirimde

"Üzerine termos yok!" Gülümseten Kasım'ın son gününde indirimde

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.