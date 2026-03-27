SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı bilmecesi! Amir Murillo geldi, formayı unuttu...

Trendyol Süper Lig'de sezon başında Kayserispor'dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan ve 2027 yılına kadar sözleşme imzalanan Gökhan Sazdağı, Beşiktaş kariyerinde şok bir düşüş yaşıyor.

Sezona oldukça iyi bir giriş yapan ve formayı kapan tecrübeli savunmacı, 5. haftadan 22. haftaya kadar uzanan o uzun periyotta takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başarmıştı. Bu süreçte sadece Kayserispor, Gençlerbirliği ve Konyaspor maçlarında görev alamayan 31 yaşındaki futbolcu, kalan 13 maçta 90 dakika sahada kalarak büyük bir istikrar örneği sergilemişti.

AMİR MURİLLO GELDİ, KULÜBEYE HAPSOLDU

Ancak Beşiktaş yönetiminin ara transfer döneminde Fransa'nın köklü ekibi Marsilya'dan Panamalı sağ bek Amir Murillo'yu kadrosuna katması, Gökhan Sazdağı'nın Siyah-Beyazlı takımdaki kaderini tamamen değiştirdi.

Murillo'nun takıma katılmasıyla birlikte formayı Panamalı yıldıza kaptıran Gökhan, Süper Lig'de bir daha süre alma şansı bulamadı. Formaya hasret kalan tecrübeli oyuncunun moral olarak da düşüşe geçtiği belirtiliyor.

SEZON SONU AYRILIK KAPIDA

Yedek kulübesine hapsolan ve rotasyonda iyice geriye düşen 31 yaşındaki futbolcunun, sezonun bitmesiyle birlikte Beşiktaş ile yollarını ayırma ihtimali oldukça yüksek. Siyah-Beyazlı formayla toplam 17 resmi maça çıkan Gökhan Sazdağı, bu karşılaşmalarda takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.