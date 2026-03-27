SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı bilmecesi! Amir Murillo geldi, formayı unuttu...

Beşiktaş'ın sezon başında 1.5 milyon euroya transfer ettiği Gökhan Sazdağı için işler tersine döndü. 22. haftaya kadar Süper Lig'de istikrarla forma giyen 31 yaşındaki sağ bek, ara transferde Amir Murillo'nun gelişiyle formayı unuttu. Panamalı yıldızın transferi sonrası yedek kulübesine hapsolan ve süre alamayan tecrübeli oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.

Emre Şen
Gökhan Sazdağı

Gökhan Sazdağı

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Trendyol Süper Lig'de sezon başında Kayserispor'dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan ve 2027 yılına kadar sözleşme imzalanan Gökhan Sazdağı, Beşiktaş kariyerinde şok bir düşüş yaşıyor.

Sezona oldukça iyi bir giriş yapan ve formayı kapan tecrübeli savunmacı, 5. haftadan 22. haftaya kadar uzanan o uzun periyotta takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başarmıştı. Bu süreçte sadece Kayserispor, Gençlerbirliği ve Konyaspor maçlarında görev alamayan 31 yaşındaki futbolcu, kalan 13 maçta 90 dakika sahada kalarak büyük bir istikrar örneği sergilemişti.

Ancak Beşiktaş yönetiminin ara transfer döneminde Fransa'nın köklü ekibi Marsilya'dan Panamalı sağ bek Amir Murillo'yu kadrosuna katması, Gökhan Sazdağı'nın Siyah-Beyazlı takımdaki kaderini tamamen değiştirdi.

Murillo'nun takıma katılmasıyla birlikte formayı Panamalı yıldıza kaptıran Gökhan, Süper Lig'de bir daha süre alma şansı bulamadı. Formaya hasret kalan tecrübeli oyuncunun moral olarak da düşüşe geçtiği belirtiliyor.

Yedek kulübesine hapsolan ve rotasyonda iyice geriye düşen 31 yaşındaki futbolcunun, sezonun bitmesiyle birlikte Beşiktaş ile yollarını ayırma ihtimali oldukça yüksek. Siyah-Beyazlı formayla toplam 17 resmi maça çıkan Gökhan Sazdağı, bu karşılaşmalarda takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'a gün doğdu! Hakan Çalhanoğlu'nda olanlar oldu: İşte masadaki teklifGalatasaray'a gün doğdu! Hakan Çalhanoğlu'nda olanlar oldu: İşte masadaki teklif
Tarihlerinde böylesi yok! Kosova'dan kritik Türkiye kararıTarihlerinde böylesi yok! Kosova'dan kritik Türkiye kararı

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

