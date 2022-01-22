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  4. Son dakika: Beşiktaş'ta Kenan Karaman saç baş yoldurttu! Bu da kaçar mı?

Son dakika: Beşiktaş'ta Kenan Karaman saç baş yoldurttu! Bu da kaçar mı?

22.01.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Eksi 5 derecede oynanan karşılaşma oyunculara zor anlar yaşattı. Karşılaşmanın hemen başında Beşiktaş'ta Kenan Karaman'ın kaçırdığı pozisyon taraftarlara saç baş yoldurttu.

Son dakika: Beşiktaş'ta Kenan Karaman saç baş yoldurttu! Bu da kaçar mı?
Kenan Karaman

Kenan Karaman

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş galibiyet serisini 3'e çıkartmak istiyordu. Gaziantep ve Fatih Karagümrük maçlarını kazanarak çıkışa geçen Siyah-Beyazlılar, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Soğuk bir havada gerçekleşen karşılaşmaya Beşiktaş hızlı başladı. Kenan Karaman'ın maçın ilk başlarında kaçırdığı net pozisyon taraftarları çılgına çevirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ BÜYÜK

Beşiktaş'ta sezon başında transfer edilen Kenan Karaman'ın Beşiktaş taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmadı. Yeni Malatyaspor maçında kullanılan korner pozisyonunda önünde boş topa vuramayan Kenan Karaman, yüzde yüzlük bir pozisyondan yararlanamayınca sosyal medya adeta yıkıldı.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Kenan Karaman
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