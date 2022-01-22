Son dakika: Beşiktaş'ta Kenan Karaman saç baş yoldurttu! Bu da kaçar mı?

Beşiktaş galibiyet serisini 3'e çıkartmak istiyordu. Gaziantep ve Fatih Karagümrük maçlarını kazanarak çıkışa geçen Siyah-Beyazlılar, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Soğuk bir havada gerçekleşen karşılaşmaya Beşiktaş hızlı başladı. Kenan Karaman'ın maçın ilk başlarında kaçırdığı net pozisyon taraftarları çılgına çevirdi.
Beşiktaş'ta sezon başında transfer edilen Kenan Karaman'ın Beşiktaş taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmadı. Yeni Malatyaspor maçında kullanılan korner pozisyonunda önünde boş topa vuramayan Kenan Karaman, yüzde yüzlük bir pozisyondan yararlanamayınca sosyal medya adeta yıkıldı.
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
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