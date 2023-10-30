Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlandı! Yerine ise 2005'li Yakup Arda Kılıç oyuna girdi! Yakup Arda Kılıç kimdir?

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. Karşılaşma öncesi birçok futbolcusu sakatlık nedeniyle kadroda yer almayan siyah - beyazlılar, bu müsabakada da aynı problemi yaşadı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 21. dakikasında bir problem yaşayan Rachid Ghezzal, kendisini yere bıraktı ve değişiklik istedi.

2005 DOĞUMLU YAKUP ARDA KILIÇ OYUNA GİRDİ

Saha içinde tedavisi yapıldıktan sonra kenara gelen Cezayirli yıldızın yerine 2005 doğumlu Yakup Arda Kılıç oyuna girdi.

TARAFTARLARIN ALKIŞINI ALDI



Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

Yakup Arda Kılıç, stadyumda adının anons edilmesinin ardından taraftarların büyük alkışını aldı.

YAKUP ARDA KILIÇ KİMDİR?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçının 21. dakikasında Rachid Ghezzal'ın yerine oyuna dahil olan Yakup Arda Kılıç'ın adı, arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. 4 Ocak 2005 tarihinde dünyaya gelen Yakup Arda Kılıç, futbolculuk kariyerine Dikilitaş altyapısında başladı. 20 Şubat 2015'te Beşiktaş altyapısına transfer olan Kılıç, 25 Ekim 2023 tarihinde de siyah beyazlı ekiple profesyonel sözleşme imzaladı. Geçen sezon U19 takımıyla toplam 18 maçta forma giyen Yakup Arda Kılıç, bu sezon da toplam 5 karşılaşmaya çıktı ve 5 gol kaydetti. Kılıç, A Takım'daki ilk maçında ise Gazantep FK'ya karşı forma giydi.





