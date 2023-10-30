SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlandı! Yerine ise 2005'li Yakup Arda Kılıç oyuna girdi! Yakup Arda Kılıç kimdir?

Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlandı! Yerine ise 2005'li Yakup Arda Kılıç oyuna girdi! Yakup Arda Kılıç kimdir?

30.10.2023 20:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçın 21. dakikasında yaşanan sakatlık sonrası zorunlu bir değişiklik gerçekleştirildi. Siyah - beyazlılarda kendisini yere bırakan ve çıkmak isteyen Ghezzal'ın yerine Yakup Arda Kılıç oyuna dahil oldu. Peki Yakup Arda Kılıç kimdir? İşte detaylar...

Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlandı! Yerine ise 2005'li Yakup Arda Kılıç oyuna girdi! Yakup Arda Kılıç kimdir?

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. Karşılaşma öncesi birçok futbolcusu sakatlık nedeniyle kadroda yer almayan siyah - beyazlılar, bu müsabakada da aynı problemi yaşadı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 21. dakikasında bir problem yaşayan Rachid Ghezzal, kendisini yere bıraktı ve değişiklik istedi.

2005 DOĞUMLU YAKUP ARDA KILIÇ OYUNA GİRDİ

7907334bce6b21e9bec4e0a440bd8019

Saha içinde tedavisi yapıldıktan sonra kenara gelen Cezayirli yıldızın yerine 2005 doğumlu Yakup Arda Kılıç oyuna girdi.

TARAFTARLARIN ALKIŞINI ALDI

Screenshot_21
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

Yakup Arda Kılıç, stadyumda adının anons edilmesinin ardından taraftarların büyük alkışını aldı.

YAKUP ARDA KILIÇ KİMDİR?

Fgu7NX_XgAMfFub

Beşiktaş - Gaziantep FK maçının 21. dakikasında Rachid Ghezzal'ın yerine oyuna dahil olan Yakup Arda Kılıç'ın adı, arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. 4 Ocak 2005 tarihinde dünyaya gelen Yakup Arda Kılıç, futbolculuk kariyerine Dikilitaş altyapısında başladı. 20 Şubat 2015'te Beşiktaş altyapısına transfer olan Kılıç, 25 Ekim 2023 tarihinde de siyah beyazlı ekiple profesyonel sözleşme imzaladı. Geçen sezon U19 takımıyla toplam 18 maçta forma giyen Yakup Arda Kılıç, bu sezon da toplam 5 karşılaşmaya çıktı ve 5 gol kaydetti. Kılıç, A Takım'daki ilk maçında ise Gazantep FK'ya karşı forma giydi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da şok! Yıldız isim, F.Bahçe'ye karşı...Trabzon'da şok! Yıldız isim, F.Bahçe'ye karşı...
İsrail çekildi, Türk takımı son 16'ya yükseldi!İsrail çekildi, Türk takımı son 16'ya yükseldi!
Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti! Resmen açıklandı...Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti! Resmen açıklandı...
Anahtar Kelimeler:
Rachid Ghezzal Sakatlık son dakika haberler beşiktaş son dakika haberleri dakika haberleri ak rachid n dakika haberleri maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.