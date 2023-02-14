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Son dakika: Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık çok yakın! Takım kaptanı Josef de Souza, Beijing Guoan yolunda...

14.02.2023 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından Spor Toto Süper Lig'e mart ayının başına kadar ara verilmişti. Bu arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takıma yeni oyuncular katılırken, sürpriz bir ayrılığın da eşiğine gelindi. Takım kaptanlarından Josef de Souza ile kısa süre içinde yolların ayrılması bekleniyor.

Son dakika: Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık çok yakın! Takım kaptanı Josef de Souza, Beijing Guoan yolunda...

Son dakika haberleri: Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından sarsıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, yaşanan felaketin ardından profesyonel futbol müsabakalarına mart ayının başına kadar ertelemişti. Bu süreçte kulüpler, transfer görüşmelerini de sürdürmeye devam etti.

Yeni transferlerini kadroya katan Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılığın yaşanması bekleniyor.

JOSEF DE SOUZA, ÇİN'E GİDİYOR

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre siyah - beyazlıların kaptanı Josef de Souza, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile anlaşmaya varmak üzere.

ALACAKLARINI BIRAKIYOR

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Öte yandan Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş'tan alacaklarını bırakacağı ve bunun karşılığında Beijing Guoan'ın yolunu tutacağı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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