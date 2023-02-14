Son dakika: Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık çok yakın! Takım kaptanı Josef de Souza, Beijing Guoan yolunda...

Son dakika haberleri: Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından sarsıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, yaşanan felaketin ardından profesyonel futbol müsabakalarına mart ayının başına kadar ertelemişti. Bu süreçte kulüpler, transfer görüşmelerini de sürdürmeye devam etti.

Yeni transferlerini kadroya katan Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılığın yaşanması bekleniyor.

JOSEF DE SOUZA, ÇİN'E GİDİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre siyah - beyazlıların kaptanı Josef de Souza, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile anlaşmaya varmak üzere.

ALACAKLARINI BIRAKIYOR

Öte yandan Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş'tan alacaklarını bırakacağı ve bunun karşılığında Beijing Guoan'ın yolunu tutacağı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

