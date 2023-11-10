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Son dakika: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör resmen açıklandı! Rıza Çalımbay, siyah - beyazlılara geri döndü...

10.11.2023 17:02 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçında konuk ettiği Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından istifa etmişti. 3 Aralık'ta seçime gidecek olan siyah - beyazlı yönetim, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getirdi. Beşiktaş, ikinci Rıza Çalımbay döneminin resmen başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçında Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşmıştı. Siyah - beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmış ve gruptan çıkma şansını yitirmişti. Bu karşılaşmanın ardından teknik sorumlu Burak Yılmaz, görevinden ayrılmıştı.

YENİ HOCA RIZA ÇALIMBAY

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3 Aralık tarihinde seçime gidecek olan Beşiktaş Yönetimi, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Siyah - beyazlılarda göreve Rıza Çalımbay'ın getirildiği duyuruldu.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

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"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile 10.11.2023 (bugün) tarihi itibarıyla anlaşmaya varılmıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, yarın (11 Kasım) saat 12.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Rıza Çalımbay’a görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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