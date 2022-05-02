Son dakika: Beşiktaş'taki ayrılığı böyle duyurdu! "Belli ki fişi çekmiş..."

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın Yukatel Kayserispor'a konuk olduğu karşılaşmanın 90 dakikası nefes kesti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan siyah - beyazlılar, ikinci yarıda skoru 3-2'ye getirerek geri dönüş yapmıştı. Serdar Saatçı ve Kevin N'Koudou (2)'nun golleriyle galibiyeti alan Beşiktaş'ta Cyle Larin'in gösterdiği performans taraftarların tepkisini çekmişti.

Spor yazarı Bilal Meşe, Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Cyle Larin için Milliyet Gazetesi'nde bir yazı kaleme aldı. Meşe, Kanadalı futbolcuya sert eleştirilerde bulundu.

İŞTE BİLAL MEŞE'NİN YAZISI;

"BELLİ Kİ FİŞİ ÇEKMİŞ"

"Larin belli ki fişi çekmiş, zaman dolduruyor arkadaş! Yahuu pazarlıklarda aslan kesilen taviz vermeyen Larin, gol atmaya gelince ortalarda yok! Kaleci ile karşı karşıya üstelik kritik bir dakika, arkadan gelen yok, aceleye ne gerek, üzerine nişanlayacağına çek sağa, vur boş kaleye, yooo bildiğini okuyor arkadaş!"

Beşiktaş'ın Cyle Larin ile sözleşme görüşmelerini sürdürdü ve pazarlıkların sıkışma noktasına geldiği iddia edilmişti.

