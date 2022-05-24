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Son dakika: Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic'in yeni adresi belli oldu! Taraftarı çıldırtmıştı...

24.05.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'a 2019/20 sezonunda gelen ve bir türlü istenen performansı ortaya koyamayan Adem Ljajic'in Beşiktaş ile kontratı sona erdi. Siyah - beyazlı taraftarların özellikle son iki senede büyük tepki gösterdiği Sırp futbolcu, kadro dışı kaldığı Beşiktaş'tan ayrıldı. Tecrübeli futbolcunun yeni durağı ise belli oldu.

Son dakika: Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic'in yeni adresi belli oldu! Taraftarı çıldırtmıştı...
Adem Ljajic

Adem Ljajic

SIR Sırbistan
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta yılan hikayesine dönen Adem Ljajic'in durumu sonunda netlik kazandı. Siyah - beyazlıların 2019-20 sezonu başında tam 6,5 milyon euro'ya bonservisini aldığı Sırp futbolcunun kontratı sona erdi. Aldığı maaş ve gösterdiği performansla gündemden düşmeyen Adem Ljajic yeni adresi de şekillenmeye başladı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

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Beşiktaş'ın adeta illallah ettiği Adem Ljajic'in bazı Süper Lig ekiplerinden teklifler aldığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ta kadro dışı kaldığı süreçte Serie A ekiplerinin de radarında olan 30 yaşındaki futbolcunun vereceği karar şimdiden merak konusu oldu. Adem Ljajic'in İtalya'ya dönme kararı alması daha yüksek ihtimal olarak görülüyor.

ADEM LJAJIC, BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

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Beşiktaş'ta toplam 85 maça çıkan Adem Ljajic 18 gol, 26 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro.

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