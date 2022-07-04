Son dakika: Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin'in yeni takımı belli oldu!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş Kanadalı golcüsü Cyle Larin ile sözleşme uzatma konusunda mutabakat sağlayamamış ve 27 yaşındaki golcü Siyah-Beyazlı ekibe veda etmişti. Larin, Belçika ligi ekiplerinden Club Brugge ile anlaştı. Tigres ve Olympiakos'unda istediği Larin, Belçika ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde yer alması sebebiyle tercihini Brugge'den yana kullandı.

Beşiktaş ile 83 maça çıkan Larin 31 gol 7 asist kaydetmişti. , sağlık kontrolünden geçtikten sonra üç yıllık sözleşme imzalayacak.

BELÇİKA GEÇMİŞİ VAR

Tecrübeli futbolcu, 2017-2018 sezonu devre arasında 1 milyon 850 bin Euro bedelle Beşiktaş'a transfer oldu. Kanadalı oyuncu 2019-2020 sezonunu Zulte Waregem'de kiralık olarak geçirdi. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.



