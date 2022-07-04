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  4. Son dakika: Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin'in yeni takımı belli oldu!

Son dakika: Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin'in yeni takımı belli oldu!

04.07.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon hazırlıkların yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde devam eden Beşiktaş'ta transferler kadar ayrılıklar da yaşanıyor. Siyah-Beyazlı ekip, sözleşme uzatma konusunda anlaşamadığı Kanadalı oyuncu Cyle Larin'e veda ederken, 27 yaşındaki oyuncunun yeni takımı belli oldu.

Son dakika: Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin'in yeni takımı belli oldu!
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş Kanadalı golcüsü Cyle Larin ile sözleşme uzatma konusunda mutabakat sağlayamamış ve 27 yaşındaki golcü Siyah-Beyazlı ekibe veda etmişti. Larin, Belçika ligi ekiplerinden Club Brugge ile anlaştı. Tigres ve Olympiakos'unda istediği Larin, Belçika ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde yer alması sebebiyle tercihini Brugge'den yana kullandı.

Beşiktaş ile 83 maça çıkan Larin 31 gol 7 asist kaydetmişti. , sağlık kontrolünden geçtikten sonra üç yıllık sözleşme imzalayacak.

BELÇİKA GEÇMİŞİ VAR

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Tecrübeli futbolcu, 2017-2018 sezonu devre arasında 1 milyon 850 bin Euro bedelle Beşiktaş'a transfer oldu. Kanadalı oyuncu 2019-2020 sezonunu Zulte Waregem'de kiralık olarak geçirdi. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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