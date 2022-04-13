Son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etmiş ve takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in etkisi, taraftarlardan beğeni toplamıştı. Öte yandan transfer çalışmalarını da sürdüren siyah - beyazlılar için gündeme bomba gibi bir iddia düştü.

Gelecek sezon kadrosunda büyük bir değişim yaşanması beklenen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇTİ

İspanyol basınında yer alan habere göre; Beşiktaş Yönetimi, Atletico Madrid forması giyen dünyaca ünlü yıldız Luis Suarez'in menajeriyle temasa geçti.

"SÖZLEŞMESİ BİTİYOR"

Haberde; "Aboubakar'ın yokluğunu dolduramayan, Batshuayi'den de istediği verimi alamayan Beşiktaş, Atletico Madrid ile kontratı bu sezon sonunda bitecek olan golcü oyuncunun transferi için uğraş veriyor" ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE DE DEVREDEYDİ

Uruguaylı golcü için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu ve sezon sonu için söz kesmek istediği öne sürülmüştü. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı bu transferde hangi takımın galip geleceği merak konusu...

13 GOL - 2 ASİST

Uruguaylı yıldız, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 39 maçta 13 gol, 2 asist üretti.

