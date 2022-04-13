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Son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

13.04.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in göreve gelmesiyle birlikte bambaşka bir oyun profili sergileyen Beşiktaş, gelecek sezonun çalışmalarına da başladı. Transferde sağlam adımlar atmak isteyen ve bir golcü alacağı neredeyse kesin olan siyah - beyazlıların, Fenerbahçe'nin de talip olduğu Luis Suarez için temasa geçtiği iddia edildi.

Son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!
Luis Suarez

Luis Suarez

URU Uruguay
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etmiş ve takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in etkisi, taraftarlardan beğeni toplamıştı. Öte yandan transfer çalışmalarını da sürdüren siyah - beyazlılar için gündeme bomba gibi bir iddia düştü.

Gelecek sezon kadrosunda büyük bir değişim yaşanması beklenen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇTİ

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İspanyol basınında yer alan habere göre; Beşiktaş Yönetimi, Atletico Madrid forması giyen dünyaca ünlü yıldız Luis Suarez'in menajeriyle temasa geçti.

"SÖZLEŞMESİ BİTİYOR"

luis suarez

Haberde; "Aboubakar'ın yokluğunu dolduramayan, Batshuayi'den de istediği verimi alamayan Beşiktaş, Atletico Madrid ile kontratı bu sezon sonunda bitecek olan golcü oyuncunun transferi için uğraş veriyor" ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE DE DEVREDEYDİ

Luis Suarez

Uruguaylı golcü için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu ve sezon sonu için söz kesmek istediği öne sürülmüştü. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı bu transferde hangi takımın galip geleceği merak konusu...

13 GOL - 2 ASİST

Uruguaylı yıldız, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 39 maçta 13 gol, 2 asist üretti.

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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Atlético Madrid
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