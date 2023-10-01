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Son dakika: Beşiktaş'tan flaş açıklama! 'Polis memuru, taraftarlarımıza silah çekti!'

01.10.2023 21:26 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş Kulübü, maçın ardından yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklamada bir polis memurunun Beşiktaşlı taraftarlara silah çekip şiddet uyguladığı belirtildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

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Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Uğurcan Yazğılı (k.k) ve 63. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.

Beşiktaş Kulübü, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Siyah - beyazlı kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan yazıda bir polis memurunun Beşiktaşlı taraftarlara silah çekip, şiddet uyguladığı belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"SİLAH ÇEKİLMESİ VE ŞİDDET UYGULANMASI KABUL EDİLEMEZ"

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"Milletçe birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde tek amacı Tümosan Konyaspor karşılaşmasında Futbol A Takımımıza destek vermek olan taraftarlarımıza stadyum girişinde bir polis memuru tarafından silah çekilmesi ve şiddet uygulanması kabul edilemez. Devletine, milletine, polisine, askerine her zaman sahip çıkan ve sahip çıkmaya devam edecek olan Beşiktaş taraftarları, silah çekilecek bir taraftar değildir. Emniyet güçlerinden bu konuda daha hassas ve anlayışlı olmalarını bekliyoruz ve bu olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

"TARAFTARLARIMIZIN YANINDAYIZ"

"Unutulmasın ki başta ülkemiz olmak üzere dünyanın her noktasında taraftarımızın yanındayız. Olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

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