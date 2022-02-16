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Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Sosyal medya alev aldı! Halil Dervişoğlu...

16.02.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, yeni sezon kadrosunu yavaş yavaş planlamaya başladı. Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Gedson Fernandes'i renklerine bağlayan siyah-beyazlılarda bir Galatasaraylı oyuncuyla daha temas kurulduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun takımı Brentford ile temas kurduğu iddia edilen Beşiktaş'ın genç oyuncuyu kiralama formülü üzerinde durduğu aktarıldı. Brentford'un Halil için 17 milyon Euro istediği biliniyor...

Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Sosyal medya alev aldı! Halil Dervişoğlu...
Halil Dervişoğlu

Halil Dervişoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika transfer haberine göre Beşiktaş'tan Galatasaraylı taraftarları çılgına çevirecek bir hamle daha gelebilir... Devre arasında Galatasaray'ın 1 senedir istediği Gedson Fernandes'i renklerine bağlayarak büyük bir sürprize imza atan siyah-beyazlılar bu kez de Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu gözüne kestirdi. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER ÇALIMI

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Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve satın alma opsiyonu olmayan Halil Dervişoğlu için kulübü Brentford ile temas kurdu. Hatta siyah-beyazlı yöneticiler İngiliz kulübünden maliyet raporu bile istedi. Brentford'un 17 milyon Euro gibi bir bonservis talep etmesi Halil Dervişoğlu transferini zora soksa da Beşiktaş kiralama formülü üzerinde duruyor.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

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Sezon başında Galatasaray ile Halil Dervişoğlu konusunda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rotasını yeniden Halil Dervişoğlu'na çevirdi. Beşiktaş'ın yanında Sarı-Lacivertlilerin de bu oyuncuyla ilgilenmesi Galatasaraylı taraftarların bir hayli canını sıktı. Sosyal medyadan yönetime tepki gösteren taraftarlar Burak Elmas'a istifa çağrısında bulunuyor. Gedson Fernandes transferi sonrası bir transfer çalımı daha gelebilir...

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BU SEZON İYİ PERFORMANS VEREMİYOR

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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve taraftarların çok sevdiği isimlerin başında gelen Halil Dervişoğlu bu sezon istenilen performansı veremedi. Galatasaray ile 20 lig maçına çıkan genç oyuncu 3 gol ve 1 asistlik performansla oynadı. Fatih Terim'in isteği sonunda kiralanan Halil Dervişoğlu, tecrübeli adamın takımdan ayrılmasından sonra sessizliğini korumuştu.


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