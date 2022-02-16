Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Sosyal medya alev aldı! Halil Dervişoğlu...

Son dakika transfer haberine göre Beşiktaş'tan Galatasaraylı taraftarları çılgına çevirecek bir hamle daha gelebilir... Devre arasında Galatasaray'ın 1 senedir istediği Gedson Fernandes'i renklerine bağlayarak büyük bir sürprize imza atan siyah-beyazlılar bu kez de Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu gözüne kestirdi. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER ÇALIMI

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve satın alma opsiyonu olmayan Halil Dervişoğlu için kulübü Brentford ile temas kurdu. Hatta siyah-beyazlı yöneticiler İngiliz kulübünden maliyet raporu bile istedi. Brentford'un 17 milyon Euro gibi bir bonservis talep etmesi Halil Dervişoğlu transferini zora soksa da Beşiktaş kiralama formülü üzerinde duruyor.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Sezon başında Galatasaray ile Halil Dervişoğlu konusunda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rotasını yeniden Halil Dervişoğlu'na çevirdi. Beşiktaş'ın yanında Sarı-Lacivertlilerin de bu oyuncuyla ilgilenmesi Galatasaraylı taraftarların bir hayli canını sıktı. Sosyal medyadan yönetime tepki gösteren taraftarlar Burak Elmas'a istifa çağrısında bulunuyor. Gedson Fernandes transferi sonrası bir transfer çalımı daha gelebilir...

BU SEZON İYİ PERFORMANS VEREMİYOR

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve taraftarların çok sevdiği isimlerin başında gelen Halil Dervişoğlu bu sezon istenilen performansı veremedi. Galatasaray ile 20 lig maçına çıkan genç oyuncu 3 gol ve 1 asistlik performansla oynadı. Fatih Terim'in isteği sonunda kiralanan Halil Dervişoğlu, tecrübeli adamın takımdan ayrılmasından sonra sessizliğini korumuştu.



