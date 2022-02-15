Son dakika: Burak Yılmaz Galatasaray ile anlaştı! Beşiktaş ve Adana Demirspor...

Galatasaray'da son dakika haberleri: Burak Yılmaz Türkiye'ye geri dönüyor... Fransa'da Lille'in yaşadığı şampiyonlukta büyük pay oynayan Burak Yılmaz takımdan ayrılıyor. Fransız devi Burak ile sözleşme uzatmayacağını açıklamasının ardından yıldız oyuncunun yeni rotası belli oluyor. Süper Lig'den Beşiktaş ve Adana Demirspor'un ilgilendiği Burak için Avrupa'dan da teklifler vardı. Ancak Galatasaray'ın devreye girerek Burak ile anlaştığı öne sürüldü.

SON DAKİKA: BURAK YILMAZ GALATASARAY İLE ANLAŞTI

Lille ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız oyuncu Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği yıldız oyuncunun maaşındaki yükseklik nedeniyle sorun çıktığı ve bu yüzden transferin gerçekleşmediği öğrenildi.

İTALYA'DAN DA TEKLİFLER VARDI

Burak Yılmaz'ın İtalya Serie A'dan teklifler aldığı fakat son kararını Türkiye'ye dönmekten yana kullanacağı öğrenildi. Türkiye'ye dönerek futbolu burada bırakmak istediği ifade edilen golcü oyuncu sezon sonunda Galatasaray forması giyecek.



