SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Burak Yılmaz Galatasaray ile anlaştı! Beşiktaş ve Adana Demirspor...

Son dakika: Burak Yılmaz Galatasaray ile anlaştı! Beşiktaş ve Adana Demirspor...

15.02.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Fransa'nın Lille takımında forma giyen Burak Yılmaz için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sözleşmesi bu senenin sonunda sona erecek golcü oyuncu için Lille'in sözleşme uzatmayacağını açıklamasının ardından Burak Yılmaz'ın talipleri artmaya başladı. Adı Beşiktaş ve Adana Demirspor ile anılan yıldız oyuncunun Galatasaray ile anlaştığı ve önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı terleteceği öğrenildi.

Son dakika: Burak Yılmaz Galatasaray ile anlaştı! Beşiktaş ve Adana Demirspor...
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da son dakika haberleri: Burak Yılmaz Türkiye'ye geri dönüyor... Fransa'da Lille'in yaşadığı şampiyonlukta büyük pay oynayan Burak Yılmaz takımdan ayrılıyor. Fransız devi Burak ile sözleşme uzatmayacağını açıklamasının ardından yıldız oyuncunun yeni rotası belli oluyor. Süper Lig'den Beşiktaş ve Adana Demirspor'un ilgilendiği Burak için Avrupa'dan da teklifler vardı. Ancak Galatasaray'ın devreye girerek Burak ile anlaştığı öne sürüldü.

SON DAKİKA: BURAK YILMAZ GALATASARAY İLE ANLAŞTI

burak-yilmaz-kupa_1

Lille ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız oyuncu Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği yıldız oyuncunun maaşındaki yükseklik nedeniyle sorun çıktığı ve bu yüzden transferin gerçekleşmediği öğrenildi.

Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu bombası! Yuvadan rekor bedelle transfer oluyor...Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu bombası! Yuvadan rekor bedelle transfer oluyor...

İTALYA'DAN DA TEKLİFLER VARDI

05c7f05618ba4e1cb5abfdec78211aba

Burak Yılmaz'ın İtalya Serie A'dan teklifler aldığı fakat son kararını Türkiye'ye dönmekten yana kullanacağı öğrenildi. Türkiye'ye dönerek futbolu burada bırakmak istediği ifade edilen golcü oyuncu sezon sonunda Galatasaray forması giyecek.

Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent'e olay benzetme! Bu kadarı da pes...Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent'e olay benzetme! Bu kadarı da pes...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray Nef, yarı finaldeGalatasaray Nef, yarı finalde
Dev maçta kahreden olay! Trabzonspor-Konyaspor maçında kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybettiDev maçta kahreden olay! Trabzonspor-Konyaspor maçında kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti
Cimbom 3 puana hasret! Galatasaray yine gülemediCimbom 3 puana hasret! Galatasaray yine gülemedi
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Skandal sözler: Oktar'a 200 kadın getirdim

Skandal sözler: Oktar'a 200 kadın getirdim

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

Herkes Löw derken sürpriz hamle!

Herkes Löw derken sürpriz hamle!

Bonservisi yok artık dedirtti! Yuvadan uçuyor...

Bonservisi yok artık dedirtti! Yuvadan uçuyor...

Bu olay futbol tarihine geçer! Hakemin verdiği karar dünya gündemine oturdu

Bu olay futbol tarihine geçer! Hakemin verdiği karar dünya gündemine oturdu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

15 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı!

15 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı!

2500 TL yüzük dalga konusu olmuştu! Yenisi...

2500 TL yüzük dalga konusu olmuştu! Yenisi...

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Kalça ameliyatı olup paylaştı! "Sargılar çıksın bakalım"

Kalça ameliyatı olup paylaştı! "Sargılar çıksın bakalım"

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.