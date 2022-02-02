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Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a yılın çalımı! Gedson Fernandes bu gece özel uçakla geliyor

02.02.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Yıldız oyuncuyu ezeli rakibine kaptıran Galatasaray'da moraller çok bozuk. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Burak Elmas ve yönetimini sert bir şekilde istifaya davet ediyor. Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen futbolcuyu renklerine bağlayamayıp bir de Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da ortalık karıştı. Gedson Fernandes, Galatasarayla ilgili tüm paylaşımlarını Instagram hesabından sildi. Yıldız oyuncu bu akşam İstanbul'da olacak.

Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a yılın çalımı! Gedson Fernandes bu gece özel uçakla geliyor
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Sarı-kırmızılı ekibin neredeyse 1 yıldır istediği Gedson Fernandes'i Beşiktaş kaptı! Bu transfer sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. Siyah-beyazlılar hem Benfica ile hem de Portekizli oyuncu ile anlaşma sağladı. Galatasaray taraftarı bu olayın ardından adeta çılgına döndü. Burak Elmas ve yönetimini istifaya davet eden sarı-kırmızılılar büyük protesto gösteriyor. İşte anlaşmanın detayları...

SON DAKİKA: GEDSON FERNANDES BEŞİKTAŞ'TA

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Beşiktaş, Galatasaray'ın uzun süredir almak istediği orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i renklerine bağladı. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Gedson Fernandes için 6 milyon euro gibi bir bedel ödeyecek. 4+1 yıllık olacak anlaşmada oyuncuya ise yıllık 1 milyon euro ödenecek. Bunun yanında Gedson'un sonraki satışından %50 pay Benfica kulübüne verilecek. Bu arada Beşiktaş'ın 6 milyon euroluk bedeli Benfica'ya 5 yılda ödeyeceği öğrenildi.

TÜM PAYLAŞIMLARI KALDIRDI

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Bu akşam özel uçakla İstanbul'a gelecek olan Gedson Fernandes, Galatasaray'la ilgili paylaşımlarını kaldırdı.

GALATASARAYLILAR ÇILDIRDI! RİZESPOR'A KİRALIYORLAR

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Beşiktaş, yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle Gedson'u kadrosuna katacak fakat oynatamayacak. Bu nedenle Süper Lig'den Galatasaray'ın arasının bozuk olduğu bilinen Rizespor ile görüşen siyah-beyazlılar, oyuncusunu Karadeniz ekibine 6 aylığına kiralama kararı verdi. Gedson Fernandes'in 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

TARAFTARLAR ADETA ÇILDIRDI

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Galatasaray taraftarı bu hamlenin ardından adeta çılgına döndü. Burak Elmas ve yönetimini ilk kez bu kadar sert eleştiren sarı-kırmızılılar büyük bir protesto uyguluyor. Galatasaray'ın sahasında oynayacağı ilk maçta büyük bir istifa çağrısında bulunmaya hazırlanan taraftarların tepkisinin çok büyük olduğu öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Gedson Fernandes
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Okuyucu Yorumları 38 yorum
Zaten Galatasaray Türkiyenin scout ekibi gibi kime el atsa rakipleri onu istiyor, ne büyüksün be aslanım, bu arada yönetim istifa...
küme düşmeyin yeter bu büyüklük size
aslan büyük ama burak küçük GS YI batırmak için uyraşıyor
Komik çocuk scout ekibimiz büyük de klübünüz küçük ki herkesi kaptırıyor :)))
Fatih TERİM başkan olmalı.
Sende kendini bununla Avutursun..

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