Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a yılın çalımı! Gedson Fernandes bu gece özel uçakla geliyor

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Sarı-kırmızılı ekibin neredeyse 1 yıldır istediği Gedson Fernandes'i Beşiktaş kaptı! Bu transfer sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. Siyah-beyazlılar hem Benfica ile hem de Portekizli oyuncu ile anlaşma sağladı. Galatasaray taraftarı bu olayın ardından adeta çılgına döndü. Burak Elmas ve yönetimini istifaya davet eden sarı-kırmızılılar büyük protesto gösteriyor. İşte anlaşmanın detayları...

SON DAKİKA: GEDSON FERNANDES BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, Galatasaray'ın uzun süredir almak istediği orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i renklerine bağladı. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Gedson Fernandes için 6 milyon euro gibi bir bedel ödeyecek. 4+1 yıllık olacak anlaşmada oyuncuya ise yıllık 1 milyon euro ödenecek. Bunun yanında Gedson'un sonraki satışından %50 pay Benfica kulübüne verilecek. Bu arada Beşiktaş'ın 6 milyon euroluk bedeli Benfica'ya 5 yılda ödeyeceği öğrenildi.

TÜM PAYLAŞIMLARI KALDIRDI

Bu akşam özel uçakla İstanbul'a gelecek olan Gedson Fernandes, Galatasaray'la ilgili paylaşımlarını kaldırdı.

GALATASARAYLILAR ÇILDIRDI! RİZESPOR'A KİRALIYORLAR

Beşiktaş, yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle Gedson'u kadrosuna katacak fakat oynatamayacak. Bu nedenle Süper Lig'den Galatasaray'ın arasının bozuk olduğu bilinen Rizespor ile görüşen siyah-beyazlılar, oyuncusunu Karadeniz ekibine 6 aylığına kiralama kararı verdi. Gedson Fernandes'in 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

TARAFTARLAR ADETA ÇILDIRDI

Galatasaray taraftarı bu hamlenin ardından adeta çılgına döndü. Burak Elmas ve yönetimini ilk kez bu kadar sert eleştiren sarı-kırmızılılar büyük bir protesto uyguluyor. Galatasaray'ın sahasında oynayacağı ilk maçta büyük bir istifa çağrısında bulunmaya hazırlanan taraftarların tepkisinin çok büyük olduğu öğrenildi.



