Beşiktaş'tan Negredo açıklaması!

Beşiktaş'tan son dakika Alvaro Negredo açıklaması... Beşiktaş Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Alvaro Negredo'nun Al Nasr'a transferini tamamlamak için Dubai'ye gitmesiyle ilgili olarak konuştu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Negredo'ya gitmesi için biz onay vermedik. Kendisi bugün sağlık kontrolünden geçmek için gitmiş. Haberimiz olduktan sonra havaalanına A takım idari işler sorumlusu Erdinç Gültekin'i gönderdik ve imza beyannamesi aldık.

"YARIN SAAT 17:00'DEKİ İDMANA KADAR VAKTİ VAR"

Bugün izin günü olduğu için Negredo istediği yere gidebilir, burada bizim müdahale yetkimiz zaten yok. Ama yarın saat 17:00'deki idmana kadar vakti var. Negredo bu idmana çıkmazsa hukuki süreci başlatmamız için gerekli olan tüm tedbirleri aldık. İstediğimiz şartlarda bu transfer sonuçlanırsa bu iş biter ama aksi durumda hukuki yollara başvuracağız" dedi.

