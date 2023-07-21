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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan peş peşe açıklamalar! Siyah-Beyazlılar Jean Onana ve Daniel Amartey transferinde mutlu sona ulaştı

21.07.2023 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Jean Onana transferi için görüşmelere başlandığını duyururken, Daniel Amartey transferini de resmen açıkladı. İşte detaylar...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'tan Jean Onana için KAP açıklaması geldi.

İSTANBUL'A GELDİ

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Siyah-beyazlıların transfer görüşmelerine başladığı 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana, geçtiğimiz gün İstanbul’a gelmişti.

RESMİ İMZA BEKLENİYOR

jean-onana-besiktas-icin-istanbulda

Kamerunlu oyuncunun kısa süre içerisinde kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü RC LENS ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

BİR TRANSFER DAHA!

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Bu açıklamanın hemen ardından Siyah-Beyazlılar bir transferi daha açıkladı. Beşiktaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Daniel Amartey'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

28 yaşındaki oyuncu, son olarak İngiltere'de Leicester City forması giyiyordu.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

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1 Temmuz itibariyle Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper, Siyah-Beyazlılar'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti.

Beşiktaş'tan senelik 1.7 milyon Euro kazanacak olan tecrübeli oyuncu artık siyah beyazlı formayı giyecek.


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