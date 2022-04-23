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Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Galatasaray'dan geliyor...

23.04.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon tüm kulvarlarda beklentilerin altında kalan ve gelecek sezonda taraftarlarını mutlu etmek için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta yönetim, gol yollarındaki problemi çözmek için harekete geçti. Siyah - beyazlılar, ezeli rakip Galatasaray'da oynayan Halil Dervişoğlu'nun transferi için düğmeye bastı.

Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Galatasaray'dan geliyor...
Halil Dervişoğlu

Halil Dervişoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile birlikte başka bir profile bürünen Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasına da başladı. Bu sezon gol yollarındaki oyuncularından istediği verimi alamayan siyah - beyazlılar, özellikle bu bölge için yoğun çaba sarf ediyor. Beşiktaş'ın gündemine ezeli rakip Galatasaray'da oynayan bir isim geldi.

Golcü transferinde önceliği Alexander Sörloth'a veren Beşiktaş, Güven Yalçın'ın ayrılmaya yakın olması nedeniyle daha önce listesine aldığı Halil Dervişoğlu için de harekete geçti.

DÜĞMEYE BASILDI

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Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da aradığı ortamı bulamayan 22 yaşındaki golcünün transferi için düğmeye basıldı.

SEZON BİTER BİTMEZ...

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Halil'in kulübü Brentford ile de görüşmeler yapan siyah-beyazlıların, menajerliğini yapan babası Muzaffer Dervişoğlu'yla da temasta olduğu belirtildi. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı genç oyuncu için sezon biter bitmez resmi adımların atılması bekleniyor.

(Sabah)

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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Alexander Sörloth Halil Dervişoğlu
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