Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Galatasaray'dan geliyor...

Son dakika haberleri: Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile birlikte başka bir profile bürünen Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasına da başladı. Bu sezon gol yollarındaki oyuncularından istediği verimi alamayan siyah - beyazlılar, özellikle bu bölge için yoğun çaba sarf ediyor. Beşiktaş'ın gündemine ezeli rakip Galatasaray'da oynayan bir isim geldi.

Golcü transferinde önceliği Alexander Sörloth'a veren Beşiktaş, Güven Yalçın'ın ayrılmaya yakın olması nedeniyle daha önce listesine aldığı Halil Dervişoğlu için de harekete geçti.

DÜĞMEYE BASILDI

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da aradığı ortamı bulamayan 22 yaşındaki golcünün transferi için düğmeye basıldı.

SEZON BİTER BİTMEZ...

Halil'in kulübü Brentford ile de görüşmeler yapan siyah-beyazlıların, menajerliğini yapan babası Muzaffer Dervişoğlu'yla da temasta olduğu belirtildi. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı genç oyuncu için sezon biter bitmez resmi adımların atılması bekleniyor.

(Sabah)

