Son dakika: Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması: Premier Lig yolcusu!

Beşiktaş'ta transfer döneminde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Rafa Silva'yı Portekiz'e gönderen siyah beyazlı kulüp, takımın yıldızlarından Tammy Abraham'ın da transfer için görüşmelere başladığını duyurdu.

TAMMY ABRAHAM, ASTON VİLLA YOLCUSU

Beşiktaş, golcü futbolcu Tammy Abraham'ın İngiliz ekibi Aston Villa'ya transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

"Futbol A takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Siyah-beyazlılar, sezon başında Roma'dan kiralanan İngiliz futbolcunun bonservisini dün 13 milyon avro karşılığında almıştı.