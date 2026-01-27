SPOR

Son dakika: Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması: Premier Lig yolcusu!

Son dakika haberi: Beşiktaş Kulübü, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlılar, sezon başında Roma'dan kiralanan İngiliz futbolcunun bonservisini dün 13 milyon avro karşılığında almıştı.

Mustafa Fidan

Beşiktaş'ta transfer döneminde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Rafa Silva'yı Portekiz'e gönderen siyah beyazlı kulüp, takımın yıldızlarından Tammy Abraham'ın da transfer için görüşmelere başladığını duyurdu.

Son dakika: Beşiktaş tan Tammy Abraham açıklaması: Premier Lig yolcusu! 1

TAMMY ABRAHAM, ASTON VİLLA YOLCUSU

Beşiktaş, golcü futbolcu Tammy Abraham'ın İngiliz ekibi Aston Villa'ya transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Son dakika: Beşiktaş tan Tammy Abraham açıklaması: Premier Lig yolcusu! 2

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

"Futbol A takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Siyah-beyazlılar, sezon başında Roma'dan kiralanan İngiliz futbolcunun bonservisini dün 13 milyon avro karşılığında almıştı.

27 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

