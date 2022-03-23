Son dakika: Beşiktaş'tan tarihi transfer! Rıdvan Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu...

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz sezonun yıldızlarından Rıdvan Yılmaz, kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynamıştı. Devre arasında birçok teklif gelmesine rağmen genç oyuncuyu satmayan Beşiktaş yönetimi sezon sonunda Rıdvan'ı gönderme kararı aldı. Genç oyuncunun da Avrupa'da forma giymek istemesi bu kararın alınmasında önemli rol oynadı.

SON DAKİKA: RIDVAN'A 10 MİLYON EURO

Beşiktaş kulübü Rıdvan'ın satışından 10 milyon euro gibi bir bonservis elde edecek. Fransız devi Lyon'un bu transfer için büyük aşama kaydettiği ve sezon sonunda milli oyuncuyu kadrosuna katacağı öğrenildi. Bu arada Lyon kulübü sadece Rıdvan'ı değil, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna katmanın planlarını yapıyor...

AYNI TAKIMDA BULUŞACAKLAR

Lyon'un Kerem'i kadrosuna katmak için iddialı olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın Barcelona maçlarında Kerem'i izlemek için Fransa'dan gelen yetkililer yıldız oyuncuya adeta hayran kaldı... Sezon sonunda Kerem'i almak için de iddialı konumda olan Lyon, Kerem ve Rıdvan'ı aynı takımda buluşturacak...



