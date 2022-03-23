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Son dakika: Beşiktaş'tan tarihi transfer! Rıdvan Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu...

23.03.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'da birçok kulübün peşinde olduğu genç oyuncu Rıdvan Yılmaz yuvadan uçuyor. Genç sol beke Fransız devi Lyon'un talip olduğu öğrenilirken sezon sonunda bu transfer gerçekleşecek. 10 milyon euro gibi bir bonservis kazanacak olan Beşiktaş'ın yanı sıra, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'da Lyon'a gidebilir... Bu transfer gerçekleşirse Kerem ve Rıdvan aynı takımda forma giyecek. İşte detaylar...

Son dakika: Beşiktaş'tan tarihi transfer! Rıdvan Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu...
Rıdvan Yılmaz

Rıdvan Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri... Geçtiğimiz sezonun yıldızlarından Rıdvan Yılmaz, kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynamıştı. Devre arasında birçok teklif gelmesine rağmen genç oyuncuyu satmayan Beşiktaş yönetimi sezon sonunda Rıdvan'ı gönderme kararı aldı. Genç oyuncunun da Avrupa'da forma giymek istemesi bu kararın alınmasında önemli rol oynadı.

SON DAKİKA: RIDVAN'A 10 MİLYON EURO

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Beşiktaş kulübü Rıdvan'ın satışından 10 milyon euro gibi bir bonservis elde edecek. Fransız devi Lyon'un bu transfer için büyük aşama kaydettiği ve sezon sonunda milli oyuncuyu kadrosuna katacağı öğrenildi. Bu arada Lyon kulübü sadece Rıdvan'ı değil, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna katmanın planlarını yapıyor...

Son dakika: Galatasaraylı yıldız, 10 milyon euro'ya Serie A'ya gidiyor!Son dakika: Galatasaraylı yıldız, 10 milyon euro'ya Serie A'ya gidiyor!

AYNI TAKIMDA BULUŞACAKLAR

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Lyon'un Kerem'i kadrosuna katmak için iddialı olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın Barcelona maçlarında Kerem'i izlemek için Fransa'dan gelen yetkililer yıldız oyuncuya adeta hayran kaldı... Sezon sonunda Kerem'i almak için de iddialı konumda olan Lyon, Kerem ve Rıdvan'ı aynı takımda buluşturacak...


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