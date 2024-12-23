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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru! 'Taraftarlarımızın maça alınmaması ayrımcılık'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.12.2024 12:24
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Son dakika... Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynayacağı karşılaşmaya taraftarların alınmaması nedeniyle UEFA'ya başvuru yapıldığını açıkladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru! 'Taraftarlarımızın maça alınmaması ayrımcılık'

UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş karşılaşma öncesi yapılan 'deplasman taraftarının alınmayacağı' kararı için kulüp ile görüşmüştü. Siyah-beyazlılar Hollanda ekibi ile yapılan görüşmeler sonrası bu kararın değişmediğini açıkladırken UEFA'ya başvuru yapıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlılar bu kararı, "Ayrımcılık" olarak tepki gösterdi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

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"Futbol A Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente Stadion'da FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına taraftarlarımızın alınmamasına karar veren Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, 17 Aralık 2024 tarihinde Asbaşkanlarımız Onur Göçmez ile Mete Vardar, UEFA, FC Twente ve Enschede Belediyesi yetkililerinin katılımlarıyla düzenlenen toplantının ardından 20 Aralık 2024 tarihinde tarafımıza gönderdiği resmi yazıyla kararını değiştirmediğini belirtmiş ve kararına gerekçe olarak geçmiş dönemlerde oynadığımız Avrupa müsabakalarında taraftarlarımızın sergilediği davranışları göstermiştir.

17 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen toplantıda Asbaşkanlarımız Göçmez ile Vardar'ın her türlü güvenlik önlemini alacağımızı, yerel yetkililerin alacağı her türlü ek önlemi ve talep edilen biletleme prosedürünü eksiksiz bir şekilde uygulayacağımızı taahhüt etmiş olmasına rağmen Bleker'in keyfi şekilde almış olduğu kararda ısrar etmesini ayrımcılık olarak nitelendiriyoruz.

FC Twente ile karşılaşacağımız UEFA Avrupa Ligi müsabakasını güvenliğin sağlanamayacağını bizzat belediye başkanı Roelof Bleker'in ifade ettiği Enschede şehrinde oynamak istemiyoruz.

Beşiktaş JK olarak; FC Twente-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçının iki kulüp taraftarlarının dostça ve güvenli bir şekilde tribünlerinde yer alabileceği bir başka kentte ya da ülkede oynanması için UEFA'ya başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig UEFA son dakika beşiktaş twente
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