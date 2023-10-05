SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Beşiktaş taraftarı çıldırdı! Lugano yenilgisinin ardından stadyumun çatısına çıktı! Yönetim acilen toplandı...

Son dakika: Beşiktaş taraftarı çıldırdı! Lugano yenilgisinin ardından stadyumun çatısına çıktı! Yönetim acilen toplandı...

05.10.2023 22:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk etti. Siyah - beyazlılar, 2-0 öne geçtiği maçta 80. dakikadan sonra yediği gollerle 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu skorun ardından taraftarlar büyük bir tepki gösterirken, stadyumda bulunan futbolseverlerin bir kısmı yerlerini terk etmedi. Takımın gelmesini isteyen taraftarlar statta beklerken, bir kişini çatıya çıktığı görüldü. Bu durumun ardından yönetim acilen toplandı.

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano ekibine 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta bir grup taraftar, stattan ayrılmadı. Karşılaşmanın bitmesinin ardından yaklaşık 45 dakika tribünde kalan siyah-beyazlı taraftarlar zaman zaman küfürlü tezahüratlar yaparak başkan Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet etti.

TRİBÜNLER BİR ARAYA GELDİ

AW046485_06

Kale arkası tribünlerinde bekleyen taraftarlar diğer tribünlerde bekleyenlerle birlikte kapalı tribünün köşesinde toplu halde bir araya gelerek tezahüratlarını sürdürdü.

TAKIMI ÇAĞIRDILAR

f9c67654ec232bad4434d9e0df871dbd

Teknik direktör Şenol Güneş'in takımı taraftarın önüne getirmesine yönelik tezahüratlar da yapan siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu alanın önünde, polislerin ve özel güvenlik görevlilerin beklemesi dikkati çekti.

BİR TARAFTAR ÇATIYA ÇIKTI

Screenshot_1

Öte yandan Beşiktaşlı bir taraftarın stadyumun çatısına çıktığı anlar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Çatıya çıkan kişi, sonrasında tribünde yer alan taraftarlara üçlü çektirdi.

Screenshot_2

YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Ayrıca Beşiktaş Yönetimi, taraftarların stadyumu terk etmemesi üzerine acil bir araya gelme kararı aldı ve olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının detayıyla ilgili ise henüz bir bilgi verilmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kulüp tarihine geçti! Gördüğü kırmızı kartla...Kulüp tarihine geçti! Gördüğü kırmızı kartla...
Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 yenildi!Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 yenildi!
Mehmet Büyükekşi, o tezahürat sonrası Beşiktaş - Lugano maçını izlemeyi bıraktı!Mehmet Büyükekşi, o tezahürat sonrası Beşiktaş - Lugano maçını izlemeyi bıraktı!
Anahtar Kelimeler:
son dakika haberler beşiktaş lugano son dakika haberleri taraftar dakika haberleri ak n dakika haberleri maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.