Son dakika: Beşiktaş taraftarı çıldırdı! Lugano yenilgisinin ardından stadyumun çatısına çıktı! Yönetim acilen toplandı...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano ekibine 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta bir grup taraftar, stattan ayrılmadı. Karşılaşmanın bitmesinin ardından yaklaşık 45 dakika tribünde kalan siyah-beyazlı taraftarlar zaman zaman küfürlü tezahüratlar yaparak başkan Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet etti.

TRİBÜNLER BİR ARAYA GELDİ

Kale arkası tribünlerinde bekleyen taraftarlar diğer tribünlerde bekleyenlerle birlikte kapalı tribünün köşesinde toplu halde bir araya gelerek tezahüratlarını sürdürdü.

TAKIMI ÇAĞIRDILAR

Teknik direktör Şenol Güneş'in takımı taraftarın önüne getirmesine yönelik tezahüratlar da yapan siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu alanın önünde, polislerin ve özel güvenlik görevlilerin beklemesi dikkati çekti.

BİR TARAFTAR ÇATIYA ÇIKTI

Öte yandan Beşiktaşlı bir taraftarın stadyumun çatısına çıktığı anlar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Çatıya çıkan kişi, sonrasında tribünde yer alan taraftarlara üçlü çektirdi.

YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Ayrıca Beşiktaş Yönetimi, taraftarların stadyumu terk etmemesi üzerine acil bir araya gelme kararı aldı ve olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının detayıyla ilgili ise henüz bir bilgi verilmedi.



