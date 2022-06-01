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Son dakika: Beşiktaş taraftarlarını çıldırtmıştı, Premier Lig devine gidiyor!

01.06.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'a geride bıraktığımız sezonun başında Chelsea'den kiralık olarak gelen ancak önemli karşılaşmalarda kaçırdığı gollerle taraftarlara saç baş yoldurtan Michy Batshuayi için flaş bir gelişme yaşandı. Belçikalı golcünün yine bir Premier Lig takımı Tottenham'a transfer olacağı iddia edildi.

Son dakika: Beşiktaş taraftarlarını çıldırtmıştı, Premier Lig devine gidiyor!
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri: Beşiktaş sezon başında Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinin bitmesinin ardından Chelsea'den büyük umutlarla Michy Batshuayi'yi kiralamıştı. Belçikalı futbolcu Spor Toto Süper Lig'de 32 maçta görev alırken, 14 gol attı, 5 asist yaptı. Ancak bol pozisyona girmesine rağmen final vuruşlarını kötü yaptığı için taraftara saç-baş yoldurdu.

PREMIER LİG DEVİNE GİDİYOR

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Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve teknik direktör Valerien Ismael'in kadroda düşünmediği 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili İngiliz basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Chelsea'den ayrılması beklenen Batshuayi'nin Tottenham'da Harry Kane için güçlü bir yedek olabileceği belirtildi. Londra temsilcisinin, Şampiyonlar Ligi biletiyle yaklaşık 175 milyon euroluk bir gelir elde ettiği vurgulanırken, yapılacak transferler içinde Michy Batshuayi'nin de adı yer aldı.

KANE İÇİN GÜÇLÜ BİR YEDEK

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Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte'nin, eski oyuncularıyla çalışmayı sevdiği belirtilirken, Chelsea'de birlikte görev aldığı Batshuayi'nin de santrfor mevkiinde Harry Kane için güçlü bir yedek olabileceği aktarıldı.

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