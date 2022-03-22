Son dakika: Beşiktaş'ta teknik direktör için son karar belli oldu!

Bu sezon hedeflerinden uzak kalan ve gelecek sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Siyah - beyazlılar, 46 yaşındaki teknik direktör Valerien Ismael ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Fransız çalıştırıcı ile resmi evrak işleri tamamlandıktan sonra imzaların atılacağı öğrenildi.

ÖNCE SERGEN YALÇIN SONRA ÖNDER KARAVELİ

Geçtiğimiz sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğuyla taçlandıran Beşiktaş, yeni sezona Sergen Yalçın yönetiminde başlamıştı.

Süper Lig ve Avrupa'da art arda gelen kötü sonuçların ardından Yalçın ile karşılıklı anlaşarak ayrılık gelmiş, yola U-19 takımını çalıştıran Önder Karaveli ile devam etme kararı alınmıştı.

Beşiktaş ile 18 resmi maça çıkan Karaveli, 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

