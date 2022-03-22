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Son dakika: Beşiktaş'ta teknik direktör için son karar belli oldu!

22.03.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğuyla taçlandıran Beşiktaş, bu sezon mücadele ettiği kulvarlarda beklentilerin altında kalmıştı. Sezona Sergen Yalçın ile başlayan siyah - beyazlılarda art arda gelen kötü sonuçların ardından deneyimli teknik direktörle yolları ayırmış ve Önder Karaveli ile devam kararı alınmıştı. Kara Kartal'ın yeni sezondaki hocasının kim olacağı merakla beklenirken, yönetimin yaptığı toplantıda çıkan sonuç belli oldu.

Son dakika: Beşiktaş'ta teknik direktör için son karar belli oldu!

Bu sezon hedeflerinden uzak kalan ve gelecek sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Siyah - beyazlılar, 46 yaşındaki teknik direktör Valerien Ismael ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Fransız çalıştırıcı ile resmi evrak işleri tamamlandıktan sonra imzaların atılacağı öğrenildi.

ÖNCE SERGEN YALÇIN SONRA ÖNDER KARAVELİ

Geçtiğimiz sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğuyla taçlandıran Beşiktaş, yeni sezona Sergen Yalçın yönetiminde başlamıştı.

Süper Lig ve Avrupa'da art arda gelen kötü sonuçların ardından Yalçın ile karşılıklı anlaşarak ayrılık gelmiş, yola U-19 takımını çalıştıran Önder Karaveli ile devam etme kararı alınmıştı.

Beşiktaş ile 18 resmi maça çıkan Karaveli, 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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