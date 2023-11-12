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  4. Son dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maç sonunda açıkladı: "Ghezzal devre arasında ağladı!"

Son dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maç sonunda açıkladı: "Ghezzal devre arasında ağladı!"

12.11.2023 18:40 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Rams Başakşehir karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Takımının başındaki ilk maçtan galibiyetle ayrılan Rıza Çalımbay maçın ardından yaptığı açıklamada Rachid Ghezzal'ın devre arasında ağladığını ifade etti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu. Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golü ise 55. dakikada Jackson Muleka kaydetti.

Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı.

İşte Çalımbay'ın sözleri;

"GHEZZAL'I ANLAMADIK, AĞLADI"

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"Bakhtiyor için bir şanssızlık oldu. Başakşehirli oyuncuyla mücadelede dirsek geldi. Gözü kapandı ve kan geldi. Görmemeye başladı. Şu an iyi herhalde yoksa haberimiz olurdu. Ghezzal'ı biz de anlamadık. Oyuna aldık, içeri geldi 'ben oynamayacağım, ağrıyor' dedi. Arkadaşları yanına geldi, o ağladı. Sakatlıktan dolayı çok duygulandı. Biz de riske girmedik. Ama sakatlıklar için üzüldük."

"MİLLİ ARADAKİ KAMPI İPTAL ETTİK"

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"Milli arada gideceğimiz kampı iptal ettik. İstanbul'da kalacağız ve hazırlık maçı oynayacağız. Belki bir de Sakarya'ya gideceğiz. Süleyman Seba'ya vefa olarak bir maç oynamak istiyoruz."

"ESKİ GÜNLER AKLIMA GELDİ"

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"Eski günlerimi hatırladım. Takım kaptanıyken takımla çıkarken. Çok çok önemliydi. Her şeyden önce taraftarı kazanmamız gerekirdi. Şu anda güzel bir galibiyet aldık. Takımla ve taraftarla bütünleştik. Devamını yapmamız lazım. Şu anda aldığımız sadece bir galibiyet"

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